Бывший политзаключенный: В тюрьме КГБ против меня применяли электрошокер 1 28.03.2018, 9:35

2,024

Андрей Дундуков, Виктор Данилов, Сергей Стрибульский и Виктор Мороз

Минфин не хочет выплачивать компенсацию морального вреда по «делу патриотов».

Суд Московского района Минска начал 27 марта рассмотрение коллективной жалобы четырех фигурантов «дела о массовых беспорядках» к Минфину о компенсации морального вреда, причиненного им незаконным задержанием и содержанием под стражей длительное время. Это было первое заседание по делу, в ходе которого суд выслушал обе стороны. Следующее судебное заседание назначено на 3 апреля, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Бывшие фигуранты дела «О подготовке массовых беспорядков» Андрей Дундуков, Виктор Мороз, Сергей Стрибульский и Виктор Данилов направили коллективный иск в суд, в котором просят компенсировать моральный ущерб, причиненный в результате незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ответчиком в деле выступает Министерство финансов.

В своем иске бывшие фигуранты дела «О подготовке массовых беспорядков» ссылаются на статьи 939 и 968-970 Гражданского кодекса РБ, предусматривающие возмещение морального вреда за счет государственной казны независимо от вины причинителя вреда. Истцы считают, что они должны получить денежную компенсацию, так как все это время, которое провели за решеткой, а также после освобождения испытывали большие моральные страдания. Так, один из истцов Сергей Стрибульский говорит, что решил добиваться компенсации именно из-за своей тревоги за близких, друзей и из-за их переживаний за его судьбу. Бывший фигурат громкого дела больше всего сожалеет о потерянном времени. Также истцы связывают свои моральные страдания с чувством унижения чести и достоинства в результате дискредитации в государственных СМИ, с чувством правовой незащищенности, с умалением для некоторых из их социального и профессионального статуса и т.д.

Перед началом судебного заседания судья Ольга Гусакова запретила вести фото и видеосъемку.

Они через адвоката потребовали, чтобы в суд был предоставлен оскорбительный пропагандистский ролик «Белый легион черных душ», показанный на БТ, причем еще до предъявления им официального обвинения. Суд удовлетворил это ходатайство.

Во время своего выступления в суде один из истцов Виктор Данилов рассказал, как в Минске, на улице Маяковского, был подвергнут нападению группы лиц, которые ударили по голове сзади и запихнули в автомобиль. Там его связали, а на голову надели черный непрозрачный мешок. Всего за решеткой Виктор Данилов провел около 100 дней, а потом почти 5 месяцев был под подпиской о невыезде.

Примерно так же рассказывали и другие истцы. Они подчеркивали, что они и их семьи вынесли много страданий и переживаний за близких, пострадавших от неизвестности, в которой оказались за решеткой. Многие потеряли работу, либо клиентов. Свой моральный ущерб они оценили по 100 тысяч рублей.

Истец Сергей Стрибульский рассказал, что во время задержания против него применили электрошокер, а находясь в заключении у его существенно ухудшилось зрение.

Выступил также и представитель Министерства финансов Денис Коляда. Именно это ведомство, а не КГБ, согласно законодательству, должно будет выплатить моральную компенсацию, в случае признания судом права на нее. Коляда заявил, что согласно УПК право на возмещение сначала должен признать тот орган, который занимался расследованием уголовного дела. Однако такое признание пока не прозвучало ни от представителей КГБ, ни от Следственного комитета. Денис Коляда отклоняет иск.

Напомним, уголовное дело по ч.3 ст.293 УК было возбуждено КГБ накануне акции 25 марта 2017 года. В рамках нее были задержаны более 30 человек, которые содержались в следственных изоляторах КГБ и МВД, постепенно часть из них была освобождена из-под стражи и уголовное преследование против них было прекращено, а 16-ти фигурантам было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК. На момент, когда за решеткой оставались 14 фигурантов дела, СК сообщил, что принял к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования, а уголовное преследование тех же лиц на основании ч.3 ст.293 УК КГБ прекратил.

После появления информации о пытках в СИЗО КГБ правозащитные организации Беларуси потребовали освобождения из-под стражи всех фигурантов этого уголовного дела. 27 - 30 июня, в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде, из-под стражи были освобождены все 14 обвиняемых по уголовному делу об организации незаконного вооруженного формирования, которые оставались в следственных изоляторах. 27 ноября Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела по ст. 287 УК РБ.