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Макей во время визита в Британию встретился с Джонсоном и принцем Майклом Кентским

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  • 28.03.2018, 9:49
ВЛАДИМИР МАКЕЙ
ФОТО: ИТАР-ТАСС

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

Министр иностранных дел Владимир Макей во время визита в Великобританию провел ряд встреч, сообщает БелТА.

В дипмиссии уточнили, что руководитель белорусского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским. Ранее Владимир Макей провел переговоры с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Грегом Хендсом.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в этой сфере между правительствами двух стран.

Кроме того, министр встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Пьером Хейлбронном.


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