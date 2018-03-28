Цены на нефть опустились ниже $69 за баррель 1 28.03.2018, 9:51

Цены снижаются на фоне повышения запасов топлива в США.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 28 марта. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 по киевскому времени подешевела на $0,54 (0,78%), до $68,92 за баррель.

В свою очередь нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,56 (0,55%) – до $64,69 за баррель.

Цены снижаются на фоне повышения запасов топлива в США. Так, по данным Американского института нефти (API), за неделю к 23 марта запасы нефти выросли на 5,321 млн баррелей, – до 430,6 млн, – в то время как аналитики ожидали прироста лишь на 1 млн.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 1,655 млн баррелей. При этом запасы бензина снизились на 5,799 млн, дистиллятов – на 2,23 млн.

Напомним, на прошлой неделе котировки Brent подскочили на 5,9%, демонстрируя рекордные темпы роста с июля 2017 года, WTI – на 4,9%. Это было связано в связи с неожиданным снижением запасов нефти и бензина в США.