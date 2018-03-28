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NASA показало, как происходит глобальное потепление

  • 28.03.2018, 9:54

В агентстве планируют измерять высоту льда, объем подземных вод и колебания гравитационного поля земли.

Космическое агентство NASA возобновит исследования наиболее холодных регионов Земли, сообщает segodnya.ua.

Отмечается, что для наблюдения за ледниками, морскими льдами, снежными покровами и вечной мерзлотой, будут организованы две спутниковые миссии и воздушные наблюдения.

В агентстве планируют измерять высоту льда, объем подземных вод, а также фиксировать колебания гравитационного поля земли.

Ученые уверены, что изменения в ледяном покрове помогут в наблюдении за глобальным потеплением.


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