NASA показало, как происходит глобальное потепление 28.03.2018, 9:54

В агентстве планируют измерять высоту льда, объем подземных вод и колебания гравитационного поля земли.

Космическое агентство NASA возобновит исследования наиболее холодных регионов Земли, сообщает segodnya.ua.

Отмечается, что для наблюдения за ледниками, морскими льдами, снежными покровами и вечной мерзлотой, будут организованы две спутниковые миссии и воздушные наблюдения.

В агентстве планируют измерять высоту льда, объем подземных вод, а также фиксировать колебания гравитационного поля земли.

Ученые уверены, что изменения в ледяном покрове помогут в наблюдении за глобальным потеплением.