«Воля» под надзором Людмила Захаренко

28.03.2018, 9:58

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Как столетие БНР превратилось в «праздник со слезами на глазах».

25 марта. Солнечный праздничный Брест. Гуляют люди, играет музыка, ремесленники продают свои изделия. Красота!

Ищем оппозиционеров. Шиманский примеряет на себя бчб ленточку, Масловский с однопартийцами весело машут флажками, Володя Вуек стоит с сторонке с мамой за ручку. Красота!

Ищем активистов. Андрея Шарендо задержали, дабы не мешал праздновать, его профиль — тунеядцы, а тут счастливые брестчане. Наталья Папкова сбежала в Европу подальше от штрафов и суток. Кабанова с Петрухиным припрятали, потому что по воскресеньям они и еще сотня людей ходят кормить голубей и обсуждают опасный завод. Не хватало еще чтобы провластное мероприятие эти двое превратили в митинг против завода.

Вольнаму воля под надзором, несогласным — заключение в День Воли! Красота?

Людмила Захаренко, «Фейсбук»