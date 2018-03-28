Владимир Некляев: Цена обещаний белорусских чиновников - ноль! 4 28.03.2018, 10:01

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Владимир Некляев

Фото: «Радыё Свабода»

Властям и хочется, и колется.

Поэт и политик Владимир Некляев рассказал сайту palitviazni.info о своем задержании, содержании в Центре изоляции правонарушителей и административном аресте в «рассрочку».

«Власть стремится прижать общество», - считает бывший политзаключенный

Напомним, что политик был превентивно задержан накануне Дня воли - 21 марта. 25 марта вечером он вышел на свободу.

Еще 1 ноября Ленинский РОВД районный суд Минска признал Владимира Некляева виновным в призыве к акции 21 октября и осудил на 10 суток административного ареста, но тогда не отправил отбывать наказание. Его оставили на будущее, чтобы арестовать политика в нужное время.

- Естественно, я знал, что в любой момент могу быть арестован, но задержание именно в этот день стало для меня неожиданностью, - рассказывает Владимир Некляев. - Дело в том, что как раз 21 марта я шел к врачу, который позвонил мне накануне. Всегда хожу с лекарствами, а тут с собой не брал. Подумал: зачем, если дадут новые? Очевидно, что разговор по телефону прослушивался, ведь силовики располагали информацией, куда я направляюсь. Схватили, привезли в отделение милиции, где показали решение суда от 1 ноября прошлого года, согласно которому я осужден на 10 суток административного ареста.

Честно говоря, такого поворота событий не ожидал, так как, по моей информации, между белорусскими властями и европейским чиновниками была договоренность - приговор по моему делу не отменяется, но наказания не будет. Но теперь всем видно, чего стоят такие договоренности и обещания белорусских чиновников. Если нужно, то они говорят европейцам необходимые слова, но цена таким словам - ноль!

- Вы без лекарств попали в тюрьму на Окрестина?

- Да, но руководство одного из посольств в Беларуси позаботилось о том, чтобы мне передали лекарства в камеру. В любой момент мог случиться гипертонический криз, задержания и отбытие наказание - это всегда стресс. К этому нельзя привыкнуть. А как по-другому, когда ты идешь по улице, а на тебя налетают люди в штатском, хватают, тащат в РУВД, затем бросают за решетку? Но, если есть лекарство, то это позволяет перенести стресс.

- Вы отсидели почти 5 суток, но по приговору должны были десять. Остальные сутки вам оставили «до лучших времен»?

- Вот здесь у меня возникает много вопросов. Если приговор от 1 ноября справедливый, и я преступник, то какого рожна меня выпустили раньше времени? А если он несправедлив, то какого рожна меня посадили? Кроме того, получается, что на мне «висят» еще 5 суток административного ареста. И каждый день я вынужден ходить и оглядываться по сторонам.

Думаю, это сделано властями сознательно. Им главное на всех давить - на политиков, журналистов, на поэтов, рабочих и студентов. Власть стремится прижать общество для того, чтобы люди сидели тихо-тихо. Но тут, как говорится, и хочется, и колется. Ведь с одной стороны есть большой соблазн ударить всем по голове дубинками и бросить людей за решетку, а с другой - имеются долги перед европейскими партнерами. Но природа белорусских властей такова, что они сначала что-то сделают, а потом думают. Что бы изменилось, если бы разрешили шествие? Ничего, только всем было бы лучше - и для власти, и для демократического движения. Но к такому поведению власти пока не готовы.