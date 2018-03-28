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Лукашенко объявил в Беларуси траур в связи с трагедией в Кемерово

  • 28.03.2018, 10:05
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В стране приспущены флаги и отменены развлекательные программы.

28 марта в России объявлен день траура в связи с трагедией в Кемерово. В знак скорби и солидарности с Россией в Беларуси 28 марта будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы в телеэфире.

По поручению Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ.

Гражданам так же советуют воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, включая те, которые организовывают в общественных местах.

Ранее Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.


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