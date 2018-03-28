Игорь Криушенко: Есть сумбур, но структура уже видна 28.03.2018, 10:16

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси по футболу проанализировал победный матч со словенцами.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результат матча со Словенией (2:0), пишет «Трибуна»:

– Та структура, над которой мы работали – постепенно проглядывается. Да, моментами есть сумбур, но по крайней мере, структура уже видна и требования, которые просим, ребята стараются выполнять. Самое главное – на поле была команда. Никто особо не выпал, сражались друг за друга.

- Согласитесь, что впервые за долгое время, сборная действительно контролировала мяч?

– Были отрезки с хорошим контролем. Игра и идет волнами – мяч у соперника, мяч у тебя. Был контроль, старались.

- Два матча на ноль. О чем это говорит?

– Это тоже хороший момент, что не пропустили в двух играх. Достаточно неплохо сыграла защита, без явных ошибок. Полумоменты были у соперника, но старались перекрывать. Мяч практически не доходил до вратаря. Пару раз Андрей выручил, а так в общем достаточно неплохо сыграла команда и в обороне.

- Что говорили ребятам об игре против Иличича, Кампля, ведь сегодня их просто выключили из игры?

– Особо не заострял внимание. Как обычно, когда знакомились с игрой соперника, на какие-то характерные моменты обратил внимание и попросил им противодействовать.

- Если подводить итоги недели, что бы выделили, что бы занесли в плюс, над чем будете основательно работать?

– Я еще ребятам перед игрой сказал, что достаточно плодотворно мы поработали, остался у нас один экзамен – сегодняшняя игра, давайте закончим на мажорной ноте. Те требования, которые предъявлялись вам, постарайтесь их выполнить. Сказал еще, что всегда нужно стремиться к победе, раз вы спортсмены.

- Согласитесь, что команда стала дисциплинированней при стандартах?

– Команда стала дисциплинированной при всех моментах и при стандартах в том числе.

- На сколько на ваш взгляд могут балансировать контроль и контратаки?

– Я уже говорил, что в современном футболе нет игры атакующей и игры оборонительной. Она разбивается на эпизоды – какую-то часть играешь в обороне с быстрым переходом, какую-то часть играешь в позиционной атаке. Все естественно, – сказал Криушенко.