Белковский: Благодаря Западу и США Россия сохранила ядерный потенциал бывшего Союза 5 28.03.2018, 10:17

1,622

Станислав Белковский

Если бы этого не случилось, не было бы аннексии Крыма и прочих безобразий.

Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы основателя издания "Гордон" на канале "112 Украина" заявил, что если бы страны Запада не позволили России сохранить ядерное оружие после распада СССР, аннексии Крыма можно было бы избежать.

Политолог отметил, что когда Путин только пришел к власти, он "ругал" 90-е годы.

"Потом месть Западу возникла в риторике Путина. Надо было отомстить Западу за то, что он недостаточно хорошо обращался с постсоветской Россией, хотя я пытаюсь обратить внимание моих сограждан на следующее: именно благодаря Западу, особенно США, администрациям Джорджа Буша – старшего и Билла Клинтона Россия сохранила весь ядерный потенциал бывшего Советского Союза, ядерное оружие было вывезено с территории Беларуси, Украины и Казахстана. А если бы этого не случилось, не было бы аннексии Крыма и всех прочих безобразий, ныне творимых Кремлем. Именно США сохранили за Россией кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН, оставшееся от Советского Союза, что было тогда, в 1991–1992-м годах, совершенно неочевидным. То есть фактически это Запад вручил безвозмездно Путину те козыри, которые он сегодня против Запада же и использует. Но это очень трудно объяснить российскому народу, увы", – заявил Белковский.

5 декабря 1994 года Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на обязательства стран – подписантов Будапештского меморандума (США, России, Великобритании) быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины. Также эти страны обязались не применять против Украины оружие.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.