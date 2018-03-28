«Перекроем дорогу баррикадами» 2 28.03.2018, 10:22

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В Брагинском районе возмущены отменой электрички до украинского Чернигова.

В kp.by позвонили из Комарина, самого южного городка Беларуси. Местные жители расстроились и возмутились объявлением, которое увидели на здешней железнодорожной станции Иолча.

- Написали, что электричка до Чернигова отменяется. Это конец света! До нашего областного центра Гомель - 160 км, а до украинского Чернигова - 60 км. Конечно, туда все и ездили: за покупками, на лечение зубы ставить. Почти все, что нужно! И родственники там у многих живут. Раньше ходила электричка с Иолчи до Чернигова по выходным, недавно воскресную отменили, оставили только в субботу. А сейчас и субботнюю собрались отменять! - говорит Екатерина из городского поселка Комарин. - Звоним в район, никто не знает, почему отменяют. Если Украина - пусть бы Беларусь пустила свою электричку.

Жители поселка говорят, что если поезд и впрямь отменят, они перекроют автомобильные и железнодорожные пути баррикадами:

- Мы уже готовы выйти на дорогу. Это мы делать умеем, раньше уже перекрывали дорогу, когда несколько лет назад отменяли электричку. Тогда на переезд затянули и положили бетонную плиту, после этого электричку снова пустили, - продолжает Екатерина.

Речь идет об особом случае. По небольшой территории Беларуси, на «комаринском выступе», проходит примерно 20-километровый участок украинской железной дороги. То есть, дорога лежит на белорусской земле, а украинцам этот участок сдают в аренду. «Укрзалізнице» он нужен для того, чтобы из Славутича на ЧАЭС мог курсировать прямой поезд с работниками станции. Ведь дорогу строили еще во времена СССР и не стали огибать границу соседней республики, а проложили ветку по кратчайшему пути сквозь белорусский «полуостров».

Получается, что это участок железной дороги, на который БЖД вообще не имеет выходов:

- Он проходит по территории Беларуси, но, как говорится, вход и выход - в Украине. Поэтому она, пользуясь случаем, требует определенные деньги за курсирование до белорусской Иолчи своей электрички, - объясняют в Белорусской железной дороге.

Последняя станция на украинской территории по этой линии от Чернигова - Неданчичи. А сразу за ней, через границу, находится белорусская станция Иолча. Дальше по этой ветке - радиационный заповедник и снова граница Украины, затем ЧАЭС. То есть, БЖД не имеет доступа к этой линии и не может пустить здесь свой поезд.

- Станция Иолча - единственная на белорусской территории, которую обслуживает иностранная железная дорога, - отметили в БЖД.

Оказывается, ежемесячно украинской стороне Беларусь выплачивает около 6-7 тыс. швейцарских франков (более 6-7 тыс. евро) за то, чтобы поезд из Неданчич доезжал раз в неделю до Иолчи:

- Это украинская электричка, которая следует по маршруту «Чернигов - Неданчичи» и по субботам продлевает свой ход на 8 км до белорусской Иолчи. За это берут «веселую сумму». Договор об этом периодически продлевается, но сейчас, с 1 марта, Украина повысила цену. Поэтому белорусская сторона сделала определенные корректировки договора, которые касаются цены, и направила для рассмотрения украинской стороне. Там окончательного решения пока не приняли, будем надеяться, что на этой неделе вопрос решится.