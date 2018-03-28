Как гродненская школьница покорила подиумы в Токио 28.03.2018, 12:01

В Японию Марта Литвиненко уехала в 14 лет.

В 14 лет Марта поехала в Токио, за два года сделала модельную карьеру, сменила два агентства, прошлась по подиумам Китая, Японии и Кореи и показалась на обложке глянцевого журнала в Сеуле, пишет «Вечерний Гродно».

Марта Литвиненко – одиннадцатиклассница гродненской школы № 28. На собрание в агентство Нагорного попала случайно.

— Не думала заниматься этим всерьeз. Ведь на тот момент мне было двенадцать, рост дотягивал лишь до 163 сантиметров. Сама себя стеснялась, — рассказывает Марта.

Однако еe заметила менеджер агентства Ольга Попова, которая предложила сотрудничать. Заключили контракт, а через два года девушка отправилась в Токио.

— Успела побывать в Токио и Осаке. Затем была поездка по Азии, где в себе разочаровалась. Я зарабатывала мало, работа мне не нравилась. Казалось, что это не моe. Но через пару месяцев поменяла агентство на московское. Сделали две тестовые съeмки, и я снова полетела в Токио, затем в Сеул и Шанхай.

Часто думают, что модели лишь фотографируются и блистают. На самом деле это занятие не из простых. Тяжело находиться вдалеке от родных, в чужом городе без друзей и знакомых. Несмотря ни на что, нельзя срывать контракт. Везде конкуренция. Начинающие не попадают на обложки журналов. Нужно потрудиться, чтобы выделиться и добиться признания.

— Работаешь по 7–8 часов в день в зависимости от заказов. Свободного времени мало. Тяжело выделить перерыв даже для еды. Чаще всего ем каши, салаты. Стараюсь придерживаться правильного питания, но ни в чeм себя не урезаю, — продолжает Марта.

У девушки типаж лица strong face (неприступный взгляд, острые черты), но смешан с baby face (детское выражение). По еe словам, в каждой стране работают все типажи. Для рекламы — один, для каталога другой. Главное — быть интересной. Если обладаешь признаками strange look (странная, несколько нестандартная внешность), то есть возможность стать заметной и больше заработать.

То, что носят модели, зависит от агентств. В одних нужно одеваться «в бренд», в других — со вкусом, чтобы запомниться клиентам. На работе носят бесшовное телесное бельe. Часто в агентствах могут сказать, как одеваться и что носить.

— Чтобы сделать модельную карьеру, нужно лишь следовать указаниям своего агентства. Оно, например, решает, куда отправить модель в первую поездку. Это важно. Ведь чем больше поездок, тем выше цена работы. Также нужно ладить с клиентами и не показывать недовольства. Чтобы стать успешной, нужно быть интересной. Рост совсем не важен. Главное — лицо, харизма. Нельзя быть просто вешалкой — это никому не интересно, — говорит Марта.

Поступать пока не собирается: надо подумать, найти то, что действительно нравится. Но модельную карьеру прерывать не намерена.

— После школы хочется поработать в Европе, Азии, поехать в Сеул, Сингапур и Милан, — признается девушка.