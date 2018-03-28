Водители гродненского автопарка продолжают отстаивать свои права 28.03.2018, 10:54

В Гродно еще один водитель автопарка подал в суд на предприятие.

Уже третий водитель судится с автобусным парком Гродно за право быть уволенным в связи с нарушениями нанимателя – и третий раз руководство угрожает и запугивает, пишет praca-by.info.

Анатолий Мышкевич, руководитель гражданского объединения «Гародня», помогает водителям автобусов отстаивать свои права:

- Комиссия по трудовым спорам, которая собиралась в автобусном парке, как обычно, не нашла нарушений. В КТС входили те же люди, что и прошлый раз: например, председатель местного профсоюза. А начальство, как и прошлый раз, сначала предлагало остаться: обещали дать новый автобус с «гармошкой» - на них зарплата больше; предлагали работать механиком по совместительству… Но водитель отказался: сказал, что решил уволиться по 41 статье. И после этого начали угрожать, пугать: никуда на работу не устроишься, суд проиграешь, мы пойдем до конца… Мы тебе и Николаю Николай Мурач – бывший коллега водителя, выигравший суд с автобусным парком) работать не дадим...

На возражения водителя, что его коллега уже работает на новом месте, руководство, по словам Анатолия Мышкевича, отвечало: «Это неправда, тебя обманули, нигде он не работает».

Анатолий Мышкевич добавил, что автобусный парк сейчас очень неохотно увольняет сотрудников, потому что тяжело найти новых:

- На такую зарплату никто не хочет идти.

Суд состоится 28 марта. За представительство интересов водителя в этом процессе, а также, вероятно, и за всю свою активную деятельность Анатолий Мышкевич, скорее всего, лишится работы на предприятии «Белкард».

Напомним, история с Гродненской автопарком началась с того, что один из водителей сделал попытку самоубийства - остановил на мосту через Неман автобус с пассажирами, вышел из него и прыгнул с моста в реку. Водитель остался жив.

В администрацию Лукашенко, прокуратуру, к местным властям были направлены письма от работников Гродненского автобусного парка. Водители городских автобусов жаловались на переработки, низкие зарплаты, на тяжелые условия работы. Объясняли, что такая жизнь и привела человека к попытке суицида.