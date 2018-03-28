При приеме на свободные места в гимназиях будут проводиться два экзамена 28.03.2018, 11:05

Школьникам предстоит писать просто диктанты или диктанты с грамматическим заданием.

При приеме на свободные места в 10-11 классах гимназий будет проводиться два экзамена. Это предусмотрено постановлением Министерства образования Беларуси от 3 марта 2018 года №10, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

В постановлении сказано, что претендующим на свободные места в 10-11 классы гимназий, гимназий-интернатов нужно будет сдать два вступительных экзамена из числа учебных предметов, которые здесь изучаются на повышенном уровне. Вступительная кампания будет проводиться с 2 по 12 августа.

Школьникам предстоит писать просто диктанты или диктанты с грамматическим заданием, тесты, готовится устно отвечать на теоретические вопросы и так далее.

Кроме того, в постановлении названы сроки подачи заявлений для получения общего среднего образования. Например, при приеме на свободные места в 10-11 классах гимназий и гимназий-интернатов, 6-11 классы гимназий-колледжей искусств и 11 класс лицеев заявления нужно будет подавать с 12 июня по 1 августа.