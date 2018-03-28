Золотые слепки рук Нельсона Манделы продали за $10 миллионов в биткоинах 28.03.2018, 11:10

При этом сделка состоялась не полностью.

Канадская криптовалютная биржа Board of Arbitrade приобрела золотые слепки кулака и ладоней экс-президента ЮАР Нельсона Манделы. За артефакты, общий вес которых составляет около 9 кг, компания заплатила $10 млн в биткоинах, сообщает BBC.

Слепки на продажу выставил канадский бизнесмен Малькольм Дункан, который был знаком с Манделой. Слепки он купил в 2002 году за 3,5 млн южноафриканских рандов.

По информации издания, серия драгоценностей состоит из 27 наборов, по числу лет, которые Мандела провел в тюрьме. Существует версия, что по просьбе Манделы Дункан уничтожил остальные наборы.

В свою очередь представители Board of Arbitrade заявили, что планируют отправить золотые слепки в своеобразный тур по разным странам, чтобы с их помощью привлечь внимание к личности Манделы и рассказать о нем молодому поколению.

Отметим, что на данный момент сделка состоялась не полностью. Стороны назначили график, по которому Board of Arbitrade будет выплачивать по $2 млн в каждом квартале.