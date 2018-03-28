Times: В Британии на визы богатых русских посмотрят повнимательнее 3 28.03.2018, 11:24

Британия начинает пересмотр программы, по которой получили визы 700 богатых россиян.

В обзоре британских газет от bbc.com за 28 марта: унизительный гол России в свои ворота, источники Guardian жалуются на лоббистскую активность Китая и России, а Британия начинает пересмотр программы, по которой получили визы 700 богатых россиян.

Унизительный гол России в свои ворота

"Попытка Кремля сыграть на разногласиях между странами Запада сыграла против самого Кремля, оставив его в изоляции", - пишет обозреватель Times Кон Кофлин.

"При всех громких словах Владимира Путина об ответе на крупнейшую в истории высылку российских дипломатов, я думаю, что он вскоре обнаружит, как мало вариантов ответа у него осталось".

"По моему мнению, господин Путин в своих отношениях с внешним миром - скорее не стратег, а оппортунист. Вместо ясного и продуманного плана того, как восстановить величие России после десятилетий спада, он тратит время на поиски наиболее эффективного способа создать помехи".

"Это очевидно по тому, как он вел себя в последние годы - от неприятностей на востоке Украины до вмешательства в американские выборы", - пишет обозреватель.

"Без сомнения, Путин и его кремлевские прислужники рассчитывали, что, убив бывшего российского разведчика смертельным нервно-паралитическим токсином на британской почве, они подвергнут западный альянс испытанию на прочность в период, когда Британия и ее союзники заняты переговорами о "брексите".

"Если, санкционировав нападение в Солсбери - а степень участия в нем российского правительства до сих пор не установлена, - Путин надеялся сыграть на слабых местах в инфраструктуре безопасности Запада, то сейчас он, должно быть, очень разочарован", - пишет обозреватель.

"И Тереза Мэй и Борис Джонсон могут считать своей заслугой организацию крупнейшегй демонстрации европейской солидарности в современной истории. Даже страны, находящиеся в разных концах света, такие, как Венгрия, Австралия и Канада, вместе с остальными осудили безответственное поведение России".

"Путин же обнаруживает себя в изоляции и без друзей", - говорит Кофлин.

"Возникает вопрос: что сейчас может сделать Путин, чтобы ответить на самый унизительный эпизод в современной истории российской дипломатии, к тому же созданный самой Россией?" - спрашивает обозреватель.

"Русские могут, конечно, ответить зеркальными высылками дипломатов, которые, бесспорно, начнутся в течение следующих нескольких дней. Полагаю, Путин может попросить о поддержке своих друзей в странах-изгоях, таких как Иран и Сирия. Но сомневаюсь, что у той или другой страны остались какие-то стоящие дипломатические активы".

"КНДР, чья ядерная программа, говорят, не обошлась без помощи России, тоже дает возможность для ответа. Однако ее диктатор Ким Чен-Ын, кажется, сейчас слишком занят попытками избежать военного противостояния с США".

"Ходят разговоры о том, что Россия может занять еще более агрессивную позицию по отношению к Западу, решившись на еще один акт военного авантюризма, например, в одной из стран Балтии - как вариант, в Эстонии. Еще один вариант - запустить кибератаки в надеждах поразить элементы инфраструктуры".

"Но проблема господина Путина в том, что мир не только понял его тактику, но и сделал шаги, чтобы обезопасить себя от безрассудства России", - считает Кофлин. Военная агрессия привела к наращиванию сил НАТО в Прибалтике, а тайные операции получили столько внимания прессы, что стали фактически бесполезными.

Ко всему этому Россия опасается серьезного бойкота готовящегося чемпионата мира по футболу: если на страну падут подозрения еще в каких-то незаконных действиях, то бойкот не заставит себя ждать, уверен Кофлин.

"Господин Путин, судя по всему, загнан в угол", - резюмирует обозреватель.

Россия и Китай ослабляют институт прав человека в ООН

Собеседники Guardian в ООН считают, что Россия и Китай в рамках организации лоббируют решения, направленные против ее подразделений, защищающих права человека.

"Эти страны пользуются комитетом по бюджету, также известным как Пятый комитет, для того чтобы сократить финансирование программы наблюдателей за соблюдением прав человека, а также - для высокого поста в управлении генерального секретаря", - пишет газета со ссылкой на источник в организации.

Речь идет о программе Human Rights Up Front, основанной в 2014 году для мониторинга ситуации с правами в разных странах. Для того чтобы координировать усилия по защите прав в ООН, в управлении Верховного комиссара был создан особый пост. Однако Россия и Китай пролоббировали сокращение этой позиции и теперь работа по защите прав ляжет на плечи других чиновников, говорят источники газеты.

Также с Россией и Китаем источники газеты связывают сокращение финансирования Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве.

"Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что в этом году покинет свой пост из-за того, что недостаток глобальной поддержки прав человека делает ее трудновыполнимой. На прошлой неделе Зейд должен был выступить перед Советом Безопасности о судьбе мирных жителей в Сирии, но до того как он успел открыть рот, Россия инициировала голосование за отмену выступления из-за того, что на площадке Совбеза не должны обсуждаться вопросы прав человека", - пишут в Guardian.

"Пятый комитет превратился в поле боя, - говорит директор Human Rights Watch по отношениям с ООН Луи Шарбонно. - Вы можете в Совбезе получить мандат на защиту прав в каком-либо регионе, но потом Россия и Китай закулисными методами лишат вас финансирования", - говорит правозащитник.

Один из западных дипломатов в ООН говорит, что принцип защиты прав человека теряет поддержку - во многом из-за активизации Китая в рамках организации. Кроме того Китай пользуется связями с развивающимися странами, в которые продолжает вливать огромные инвестиции, с тем, чтобы продвигать свою повестку в ООН.

Британия начинает пересмотр виз, выданных богатым русским

На фоне крупней высылки российских дипломатов из западных стран, премьер Британии Тереза Мэй объявила о пересмотре государственной программы, по которой британские визы выдавались инвесторам, пишет Times.

В рамках этой программы в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 богатых россиян. Приезжающий в Британию инвестор в рамках программы должен быть готов вложить в экономику страны определенную сумму: в 2014 году это был миллион фунтов, позже сумму увеличили до двух миллионов.

"По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были ли льготы, предоставляемые в рамках программы, открытой для мигрантов всех национальностей, использованы по назначению, или в программе были пробелы, которые позволили получить доступ в Британию иностранцам, которые иначе его бы не получили", - пишет газета.

Мэй сделала заявление, выступая в палате общин, после того как ее члены начали требовать от премьера провести ретроспективные проверки выданных россиянам инвесторских виз.

Член парламента от лейбористов Иветт Купер призвала в рамках проверки уделить особое внимание именно получившим визы российским инвесторам.