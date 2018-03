Украинская певица Джамала родила сына 28.03.2018, 11:31

Артистка не намерена брать декретный отпуск и сразу же вернется к работе.

Украинская певица Джамала родила сына. Об этом она сообщила в Instagram. Ребенок появился на свет 27 марта.

"Our little prince. My best song ever . Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018", - отметила артистка в комментарии к фото.

Еще ранее Джамала отметила, что не намерена брать декретный отпуск и сразу же планирует вернуться к работе.