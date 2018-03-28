Леонид Судаленко: Белорусы имею право на мирный протест 3 28.03.2018, 11:30

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Наша страна имеет ряд международных обязательств, исполнять которые взялась добровольно.

27 марта во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем Лукашенко потребовал, чтобы «любые несанкционированные мероприятия мгновенно пресекались».

Правозащитник, лауреат премии «Хартии-97» за 2017 год Леонид Судаленко, который на системном уровне отстаивает права на мирные собрания и выражение мнения в Комитете ООН по правам человека заявляет, граждане имеют право, в том числе и на несанкционированный протест, главное условие – протестная акция должна быть мирной. Об этом пишет «Гомельская Весна».

«Мне очень жаль, когда Лукашенко о правах человека рассуждает такими терминами, как «не надо лезть на рожон», «что хотим, то и воротим», «бардак начинается с этого», - подчеркивает Судаленко.

Правозащитник напоминает, что как раз таки «бардак» начинается с неисполнения конституционных гарантий граждан на мирное собрание и как следствие на выражение своего мнения.

«Наша страна имеет ряд международных обязательств, исполнять которые взялась добровольно. В ратифицированном Международном Пакте о гражданских и политических правах прописаны допустимые ограничения этих прав граждан, применяя всякий раз которые необходимо чётко соблюдать два правила – эти ограничения должны быть не только прописаны, как у нас в национальном законе, но они обязательно должны отвечать принципам необходимости и соразмерности», - заявляет юрист.

Эксперт подчеркнул, на сегодняшний день наша страна не выиграла ни одного дела на международном уровне, в частности в Комитете ООН по правам человека, связанного с мирными собраниями и выражением мнения, хотя по статистике в Женеве 30 раз констатировалось нарушение белорусским правительством права граждан на мирные собрания и 64 нарушения, связанных с правами на выражение мнения.

Практически в каждом из этих решений международные эксперты рекомендовали Правительству Беларуси изменить как сам национальный закон о массовых мероприятиях, так и практику его применения таким образом, что бы они соответствовали международным обязательствам страны, в частности статьям 19 и 21 Пакта. Белорусское правительство в этих вопросах пока занимает выжидательную позицию, хотя в 2016 году в стране и был принят так называемый Межведомственный План по правам человека.

Напомним, что 25 марта, в День Воли, в Беларуси прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.