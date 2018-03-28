На проспектах Минска концентрация соли – почти в 70 раз выше нормы 1 28.03.2018, 11:39

Из-за этого деревья на проспектах Победителей и Независимости могут остаться без листьев.

Недавние анализы показали превышения по солям натрия на пр. Победителей в 66 раз, а на пр. Независимости в 68 раз. Такие данные, как передает агентство «Минск-Новости», привела журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.

Она добавила, что в конце марта озеленители приступили к обследованию деревьев на предмет живых почек, проблем с поражением коры вредителями. Эти осмотры показали, что на большинстве деревьев, прилегающих к проезжей части улиц, почки сожжены взвесью соли, осевшей на них. В период роспуска ветви с этими почками придется удалять и ждать, когда проснуться новые почки и появится новая крона.

Окончательно определить состояние деревьев после зимы можно будет в конце апреля. Тогда станет понятно, какие из них сохранились, а какие погибли.

— Для того, чтобы минимизировать потери, разработаны и утверждены мероприятия по повышению жизнеспособности растений, которые включают в себя промывы почвы, обмывы стволов и крон, в том числе с применением порошков. Затем проводятся мероприятия по подкормкам корней и последующей обработке насаждений стимуляторами роста. Программы мероприятий разработаны для каждого района, а также для основных проспектов и МКАД, — сказала Пузанкова.