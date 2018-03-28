Модернизованному предприятию требуются «специалисты с улицы» 1 Константин Скуратович

28.03.2018, 11:55

Константин Скуратович

Конкуренция возможна только при повышении заработной платы.

О достижениях в модернизации текстильной промышленности говорилось много и многое. В самом начале критиковали замысел модернизации, затем – исполнение работ. Многие специалисты и менеджеры периодически получали взыскания от вышестоящих руководителей за всякого рода производственные упущения. В итоге, говорят, из «Камволя» получилась не фабрика, а конфетка.

Вот, что утверждает «объективка»: сейчас предприятию нет равных в СНГ, и оно конкурентоспособно для борьбы с лучшими производствами в Европе. Предприятие позиционируется как экспортоориентированное. Предполагается, что при полной загрузке оно будет производить 6 млн погонных метров шерстяных и полушерстяных тканей. Потребность Беларуси в них составляет 1 млн погонных метров, остальное должно уходить на экспорт. Правда, есть оговорка. В частности, декларируется весомое в будущем присутствие продукции предприятия на европейском рынке, но львиная доля заказов поступает из России.

Генеральный директор «Камволя» Анатолий Субботко, уверен, что никто из иностранных специалистов (итальянцы, турки, индусы), побывавших на «Камволе», не сомневаются в том, что это предприятия мирового уровня. А итальянцы, как считает он, почувствовали в нем потенциальных конкурентов. Мол, дело в том, что маржинальность европейского рынка сегодня гораздо выше, чем в странах СНГ, а белорусская продукция имеет все предпосылки для конкуренции в низком ценовом сегменте. По словам гендиректора, «Камволь» по уровню оснащенности – самое передовое не только в странах СНГ, но и в некоторых европейских странах. Не потому, что у тех же итальянцев оборудование недостаточно хорошее, а потому, что у них обновление не всеохватывающее, как это произошло у нас, а точечное, постепенное.

Возможно это и так, поскольку модернизация предприятий в Европе проводится за счет собственных средств их владельцев, и очень редко – из государственной казны. Поэтому нельзя обольщаться на тот счет, что дешевые, но качественные белорусские ткани займут прочные позиции в этой нише. Оценивая такие заявления, мне всегда вспоминается реклама «Жигулей» в Германии: новый автомобиль по цене подержанного! Когда у советского потребителя появилась возможность покупать подержанные «иномарки», они отказались покупать новые советские автомобили.

Кроме технического оборудования и современных технологий, модернизация производства предполагает также рост производительности труда и заработной платы работников. Современный капиталист, проводя модернизацию предприятия, подробно обсуждает вопрос заработной платы и с профсоюзами, и с коллегами по союзам предпринимателей. Профсоюзы контролируют заработную плату, а коллеги опасаются появления на рынке товаров по демпинговым ценам, что противоречит правилам честной конкуренции.

У нас же действует директива – создать новое рабочее место, которое позволит работнику что-то там заработать.

Маржинальность, которая позволяет продавать произведенный товар по цене, оправдывающей расходы, связанные с производством и реализацией, требует снижать не только материальные затраты, но затраты на оплату труда. И можно предположить, что модернизированный «Камволь» исчерпал возможности сокращать материальные издержки (свел их до минимума), и теперь для проникновения в европейский «нижний ценовой сегмент» искусственно экономит на оплате труда.

И предприятие столкнулась с парадоксальной, на первый взгляд, ситуацией, когда промышленная программа постоянно растет, продукция успешно реализуется, рынок увеличивает спрос, предприятию нужны сотрудники. А их нет. И все упирается в кадры. По мнению гендиректора, беда в том, что комбинат находится в столице, а столичная молодежь может найти себе более легкую работу. Она отвыкла или не привыкла работать физически. Поэтому принимают на работу и «просто с улицы». Потому что «наши опытные мастера помогут овладеть навыками».

Навыками, даже не умениями, не говоря о знаниях, которые не требуются для успешной работы на самой современной модернизованной ткацкой фабрике.

И все бы было совершенно скверно, но в отрасли имеются два колледжа, в Минске и в Барановичах, где готовят специалистов-текстильщиков, очевидно, технологов. Вот и предполагают использовать их для этой малоквалифицированной работы. Вероятно, по распределению.

В связи с этим резонно задуматься об эффективности системы специального технического образования, которая готовит кадры по востребованным рынком труда специальностям. Хотя их можно получать «с улицы», то есть бесплатно.

А если повысить заработную плату с 300 хотя бы до 500 долларов, то вероятно, возникла бы конкуренция среди настоящих специалистов.

Возможно, «Камволю» удастся поникнуть в «нижний ценовой сегмент» текстильного европейского рынка и даже добиться там высокой маржинальности. Но при таких зарплатах работать на предприятии откажутся даже и «специалисты с улицы».

Константин Скуратович, «Наше мнение»