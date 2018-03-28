Жена активиста защитила мужа от милиции и потеряла работу 28.03.2018, 12:17

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В Дубровно женщину вынудили уволиться из-за жалобы в милицию.

Продолжаются проблемы у Дубровенских демократических активистов связанные с задержаниями 25 марта, сообщает сайт orsha.eu. Теперь неприятности коснулись семьи Михаила Чемураки, который был задержан приблизительно в 7-30 утра 25 марта.

Вместе с женой он выехал утром на машине и был остановлен сотрудниками ГАИ. Женщину сразу отпустили, а Михаила доставили в РОВД как свидетеля по заявлению бывшего заместителя председателя исполкома Кирьянова.

В милиции Михаила держали около 6 часов, хотя без предъявления обвинения могут держать человека в отделении не более трех часов. Из-за этого жена Михаила написала жалобу в милицию, которую сразу и не хотели принимать, мол, выходной и ответственных лиц нет.

На следующий день из Орши к ней приехало начальство (работала женщина в департаменте «Охрана»), которое предложило ей уволиться по собственному желанию. Иначе, угрожало начальство, ей работать все равно не дадут - будут постоянные проверки и тому подобное.

Напомним, что 25 марта, в День Воли, в Беларуси прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.