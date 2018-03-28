Игорь Кизим: История с украинским каналом в Беларуси – детективная 28.03.2018, 12:23

Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Посол Украины рассказал, почему до сих пор нет обещанного белорусской властью телеканала.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью tut.by ответил на вопрос, почему до сих пор не заработал украинский телеканал в Беларуси.

— На какой стадии сейчас находится процесс? По чьей вине он затягивается и когда сдвинется с мертвой точки?

— История с телеканалом для меня, честно говоря, детективная. На встрече глав, которая прошла в Киеве в июле прошлого года, мне даже показалось, что Лукашенко заинтересован в канале больше, чем Порошенко. Ведь «Беларусь 24» вещает в Украине и все им очень довольны. Поэтому после встречи мы стали активно работать и достигли определенных договоренностей с Лилией Ананич.

Мы выходили на подписание и уже фактически планировался визит нашего министра информационной политики, где планировалось подписать все документы. Но потом случилось задержание Шаройко.

И было бы, конечно, странно, если бы украинские журналисты поехали в страну, где задержали их коллегу. Поэтому делегация не приехала, мы некоторые время подождали и посольство снова подняло эту тему, ведь все уже было готово к подписанию.

И 27 февраля приехал директор канала, который мы предложили запустить, Госсекретарь Министерства информационной политики, член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины. Была встреча с новым министром информации Александром Карлюкевичем и его замом Павлом Легким и др.

Но там нам было сказано, что надо еще подождать и подумать. Мы были удивлены, ведь украинские представители уже ехали подписывать документы. Канал «Беларусь 24» хорошо представлен в Украине, входит во все основные телесетки. Украинский канал пока будет вещать лишь в Минске и области.

Хочу также отметить, что мы боимся заводить сюда информационный канал, такой как, например, «112.ua». Я разговаривал с некоторыми белорусскими «депутатами», они говорят, что когда смотрят этот канал, у них голова начинает болеть от того информационного потока, который там идет.

Поэтому мы предложили более умеренный, туристический канал, по которому белорусы смогут узнать больше позитивного про Украину. Но самое главное канал нужен, чтобы белорусы не боялись Украины. Когда я год назад приехал в Беларусь, я увидел страх. За год ситуация немного сгладилась, белорусов перестали пугать Майданом. Чтобы такого, кроме прочего, не было здесь и нужен украинский канал.

— И на какой стадии этот вопрос сейчас?

— На той встрече министр Александр Карлюкевич сказал, что вернемся к вопросу после праздников, то есть после 8 марта. Сегодня уже почти конец месяца и нам до сих пор никто ничего не сказал.