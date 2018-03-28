В Южно-Китайском море спутники обнаружили огромный флот 9 28.03.2018, 12:34

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Фото: Reuters

На снимках можно насчитать по крайней мере сорок кораблей и подводных лодок.

Большое количество кораблей и подводных лодок с авианосцем «Ляонин» во главе вышли на учения в Южно-Китайском море. Спутниковые снимки с учений ВМС Китая опубликовало агентство Reuters.

На снимках, сделанных в понедельник, можно насчитать по крайней мере сорок кораблей и подводных лодок, которые прикрывают с флангов авианосец «Ляонин». Аналитики считают, что Китай необычно широко демонстрирует свою морскую мощь.

Фото: Reuters

Эти снимки — первое подтверждение того, что авианосец участвует в маневрах китайского флота, отметил Джеффри Льюис, эксперт по безопасности из Института международных исследований Миддлберийского колледжа.

«Ляонин» — бывший советский авианосец «Варяг» проекта 1143.6. После развала СССР отошел к Украине. В 1998 году Китай купил его за 25 миллионов долларов, официально — с целью организации плавучего центра развлечений. Отбуксирован в Китай и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 года вошел в состав ВМФ НОАК.