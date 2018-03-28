Экзамен для мотоциклистов усложнят, а запрет езды на одном колесе появится в ПДД 28.03.2018, 13:08

ГАИ Минска рассказала о нововведениях для мотоциклистов.

ГАИ готовится внимательно мониторить ситуацию на дорогах столицы с наступлением мотосезона, пишет onliner.by. Обсуждается введение дополнительных мер для обеспечения дорожной безопасности, в том числе усложнение экзамена в ГАИ для получения прав категории «А» и «А1». Кроме того, не исключено, что дополнительные нормы будут прописаны в Правилах дорожного движения. Об этом сегодня во время прямой линии сообщил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.

В ПДД появится норма, запрещающая езду на заднем колесе?

Возможно. Такая инициатива есть, обсуждение ведется.

Вадим Гаркун рассказал, что ГАИ ведет диалог с мотоциклистами, обсуждая существующие проблемы.

— Во главу угла мы ставим взаимное уважение друг к другу всех участников дорожного движения, — пояснил начальник минской ГАИ. — Есть инструменты, которые позволят повлиять на ситуацию. В частности, обсуждается предложение внести в Правила дорожного движения норму, запрещающую движение по дорогам общего пользования на одном колесе.

Мотоциклистам могут запретить въезд на отдельные участки проспектов и улиц Минска?

Не исключено. Такое предложение в ГАИ также рассматривают.

— Мы изучаем опыт разных регионов страны, такая мера применяется в некоторых городах. Действительно, при необходимости может быть рассмотрен вопрос о том, чтобы запретить мотоциклистам двигаться по определенным участкам улично-дорожной сети. Мы будем мониторить ситуацию, оперативно вносить свои предложения и корректировки, — сказал начальник столичной Госавтоинспекции.

Сдать на права категории «А» станет сложнее?

Да, экзамен в ГАИ для получения водительского удостоверения категорий «А» и «А1» усложнят. Решение принято, изменения вступят в силу с 22 апреля.

Кроме привычных элементов, таких как «восьмерка», управление мотоциклом на минимальной скорости, движение по прямой, появятся новые: маневрирование в условиях ограниченного времени (когда за 7 секунд нужно будет объехать препятствия), габаритная «змейка» и другие.

В Госавтоинспекции считают, что введение дополнительных элементов потребуют от претендентов на получение водительских прав дополнительной подготовки и определенного уровня мастерства.

Экзамен в городских условиях пока не будет проводиться.

— Такой вопрос прорабатывается, но есть определенные трудности, — отметили в ГАИ.