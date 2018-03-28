Семилетний гомельчанин стал чемпионом США по шахматам 3 28.03.2018, 12:39

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Родители Егора Гринько работают в Америке по контракту.

Егор Гринько, родители которого по контракту работают в США, с успехом выступает в местных детских шахматных турнирах, пишут

Он начал заниматься шахматами в Гомельской СДЮШОР-3 под руководством тренера Марины Терешковой. С августа 2017 года Егор вместе с родителями живёт в американском городке Фостер Сити (Калифорния) и регулярно участвует в турнирах своего возраста, постоянно занимая первые-вторые места.

В марте этого года к нему пришёл самый большой успех. Семилетний Егор Гринько стал победителем Национального юношеского шахматного конгресса (национального чемпионата США) в своей возрастной категории.