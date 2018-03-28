Милиция покупает новые дорогие авто 12 28.03.2018, 12:41

3,989

Деньги налогоплательщиков идут на улучшение автопарка МВД.

На сайте госзакупок нашлась интересная заявка. Департамент финансов и тыла МВД РБ хочет купить “специальный автомобиль” в количестве 7 штук за счет республиканского бюджета. Требования к машине заставят многих автовладельцев позавидовать милиционерам, пишет drive24.by.

Двигатель должен быть турбированным и хотя бы с шестью цилиндрами. Мощность двигателя обязана быть не менее 325 л.с., крутящий момент – не менее 450 Нм, а разгон до 100 км/ч занимать не более 5,5 секунды. Кроме того, привод должен быть полным, коробка-“автомат”, а задняя подвеска непременно многорычажная. Также для несения службы необходимо климат и круиз-контроля, обогрева передних сидений, датчиков дождя и света и еще пары десятков опций. Из “специального” в автомобиле отмечены две вещи: “люстра” с сине-красными огнями и громкоговоритель.

Бюджет закупки не указан, но можно сказать точно – подходящие под требования автомобили дешево не стоят. На рынке таможенного союза официально представлено всего несколько моделей, способных удовлетворить требования МВД. Это, к примеру, Audi A6 3.0 TFSI quattro (333 л.с., 5,1 с), BMW 5-й 540i xDrive (340 л.с., 4,8 с) и Mercedes-Benz E 400 4MATIC (333 л.с., 5,2 с). Стоимость каждого из подобных авто составляет около 137 тысяч белорусских рублей.

Судя по всему, авто приобретают взамен знакомых многих водителям Chrysler 300C. Эти машины тоже подходят под описание, но уже выработали свой ресурс. Новое поколение “трехсотых” официально не поставляется на наш рынок, поэтому милиционерам придется выбирать из “немцев”. А “крайслеры” уже начали распродавать, причем довольно дешево.