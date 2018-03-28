СМИ: Замгубернатора Кемеровской области отправили в отставку 28.03.2018, 12:55

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Фото: Reuters

Губернатор Аман Тулеев свой пост сохранил, несмотря на трагедию в ТЦ «Зимняя вишня».

Заместитель губернатора Кемеровской области РФ Алексей Зеленин снят с должности. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Зеленин был руководителем аппарата администрации региона. По данным агентств, место Зеленина займет Ольга Турбаба, первый заместитель главы города Кемерово.

Кроме того, как сообщают собеседники агентств, с должности сняли также начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину. Место Лопатиной займет ее заместитель Валентина Назимок.

В главном управлении по работе со СМИ администрации Кемеровской области РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. «У нас такой информации нет», — сообщил РБК собеседник в управлении.

25 марта в Кемерово начался крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ, где располагались детские аттракционы и три кинозала. Жертвами трагедии, по официальным данным стали 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 67 человек пострадали. Потушить пожар удалось только на следующий день.

На место пожара прилетел президент России Владимир Путин. Во время встречи с инициативной группой граждан заявил, что все виновные в пожаре будут найдены и наказаны.

В ходе встречи Путину задали вопрос, планирует ли он отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. На это Путин ответил, что «под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии».

После пожара Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК РФ (подозрение в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подозреваемыми по нему пока проходят пять фигурантов: помимо управляющей торговым центром «Зимняя вишня» Надежды Судденок, это арендатор помещения, в котором предположительно возникло возгорание, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также работник ЧОПа.