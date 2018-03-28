Народная Грамада: Действия властей вызывают возмущение 28.03.2018, 13:13

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ФОТО: REUTERS

Задержания происходили даже во время разрешенного концерта.

Президиум Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) выступил с заявлением относительно репрессий и массовых арестов в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики:

«Прошла сотая годовщина провозглашения независимости БНР. Народная Грaмада, которая является наследницей белорусского социалистического движения, находившегося у истоков провозглашения Белорусского Народной Республики, готовилась достойно отметить юбилей.

Официальными властями декларировались «либерализация и белоруссизация», которые положительно воспринимались европейской аудиторией. Но на самом деле никаких перемен не произошло.

21 марта карательные органы начали превентивно задерживать лидеров Белорусского Национального Конгресса, которые призывали к участию в шествии.

Были арестованы Николай Статкевич, Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Вячеслав Сивчик и другие. Станислав Павлинкович, активист Народной Грaмады, был задержан и находился в одной камере с больным туберкулезом в открытой форме. Милиционеры угрожали Станиславу убийством.

Ночью с 24 на 25 марта сотрудники спецслужб проникают во двор семьи Николая Статкевича и режут ножом все шины на машинах его жены и отца, a с утра блокируют район, чтобы не допустить к Николаю Статкевичу журналистов и задержать лидера Народной Громады.

25 марта по всей Беларуси задерживают граждан, которые собирались участвовать в праздничных мероприятиях. На площади Я.Коласа в Минске милиционеры задерживают всех, кто собирался на шествие или случайно там оказался.

Общее число задержанных - более 100 человек. Среди задержанных - люди пожилого возраста, инвалиды, журналисты, правозащитники и даже священник.

На территории РОВД, к сожалению, не было телекамер, как и законов. Милиционеры не сообщили задержанным об основании ареста и удерживали их без составления протоколов.

Людей ставили на растяжку, заламывали руки, били головой о стену. Сергей Спариш, генеральный секретарь Народной Громады, отказался стоять лицом к стене. На него надели наручники и заставили 4 часа лежать на холодной земле. Милиционеры ходили по нему ногами.

Особое возмущение вызывает насилие в отношении правозащитников. Девушкам выламывали ногти и вырывали пирсинг. Почти всех отпустили из РОВД вечером.

6 человек - Валентин Трокский, Сергей Спaриш и Юрий Татур из Народной Громады, Андрей Шaрендо и Артем Черняк из «Европейской Беларуси», и священник Викентий, были отправлены в Центр изоляции правонарушителей.

Задержания происходили даже во время разрешенного концерта.

Вечером всех задержанных освободили под давлением внешних обстоятельств. Но ряд активистов и мужественных граждан ждут судебные процессы.

Президиум БСДП (Народная Грамада) требует от белорусских властей прекратить преследование по политическим мотивам, освободить всех политзаключенных, дать надлежащую правовую оценку незаконным действиям сотрудников милиции и привлечь виновных к ответственности.

Свободу политзаключенным!

Жыве вольная і незалежная Беларусь!», - говорится в заявлении Президиума БСДП (Народная Грамада).