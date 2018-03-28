Ученые открыли новый орган человека 1 28.03.2018, 13:23

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Орган выполняет амортизирующую и защитную функцию.

Американские медики заявили об открытии нового органа человека. Информация об этом опубликована в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что новый орган — это сеть микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов. Он имеет амортизирующую функцию, защищая таким образом органы.

Также медики предполагают, что каналы могут способствовать метастазированию рака, позволяя раковым клеткам проникать в лимфатическую систему и быстро перемещаться к другим органам.

Исследователи намерены выяснить, может ли анализ жидкости в каналах применяться для ранней диагностики рака. Кроме того, американские эксперты подозревают, что новый орган может быть связан со многими воспалительными заболеваниями.

Сеть каналов была обнаружена случайно во время эндоскопии, когда врачи осматривали изнутри желудочно-кишечный тракт пациента.

Разглядывая желчный проток, эксперты заметили, что окружающие его ткани не плотные и однородные, как считалось ранее, а пронизаны сетью неизвестных каналов. Изучив ткани других органов, врачи выяснили, что каналы проходят и через них.

Ученые предполагают, что эти каналы, по которым циркулирует жидкость, могут затрагивать все ткани в организме и являться новым органом, в котором содержится до 1/5 всей жидкости организма.

Об этих микроскопических каналах ранее не было известно, так как стандартные методы исследования тканей приводили к оттоку жидкости и разрушению коллагеновых волокон, образующих каналы, отмечают специалисты.