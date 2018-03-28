Польша подписала контракт на поставку американских систем ПРО «Патриот» 2 28.03.2018, 13:30

Фото: tvn24.pl

Президент Анджей Дуда назвал это новой страницей польской истории.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение на поставку американских систем ПРО «Патриот» в рамках программы «Висла», сообщает «Радио Польша».

В церемонии подписания исторического соглашения в Варшаве приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и посол США в Варшаве Пол Джонс.

По словам главы польского государства, благодаря подписанному соглашению Польша присоединится к мировой элите.

«Эта система послужит основой противоракетной обороны Польши на ближайшие десятилетия. Само собой, с годами она будет обновляться. Самое главное, что начало положено, что Польша присоединяется к элитным государствам, в распоряжении которых находится система ПРО «Патриот». Это совершенно новая страница польской истории и, прежде всего, истории польской армии», - отметил Анджей Дуда.

Согласно документу, первые системы «Патриот» прибудут в Польшу в 2022 году. Стоимость контракта составляет 4 млрд 750 млн долларов. Еще в ноябре прошлого года продолжались переговоры о том, чтобы сумма сделки не превышала 10 млрд долларов.