Минчанин 30 лет получал пенсию умершей матери 28.03.2018, 14:12

Социальные работники несколько раз пытались посетить женщину по месту жительства.

Минчанин 30 лет получал пенсию за свою умершую мать, сообщила официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

Она рассказала, что в Московское РУВД г. Минска обратились работники территориального органа социальной зашиты для установления местонахождения старейшей жительницы Минска 1904 года рождения.

Социальные работники несколько раз пытались посетить женщину по месту жительства, однако ее сын утверждал, что она проживает в сельской местности Гродненской области.

"В ходе проверки было установлено, что женщина скончалась в 1988 году в возрасте 84 лет. Родственники женщину захоронили, однако сын умершей скрыл от органов социальной защиты факт смерти матери и с 1988 года получал ее пенсию в банке по доверенности", - проинформировала представитель РУВД.

По ее словам, мужчина, 1943 года рождения, не работает, является пенсионером. Примерная сумма ущерба составляет более Br100 000.

"В рамках расследования уголовного дела рассматриваются все обстоятельства, направленные на получение денежных средств путем обмана. По результатам расследования будет определена окончательная сумма ущерба", - отметила Михаленя.

Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 УК Республики Беларусь ("Мошенничество"). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.