Азаренко возвращается в топ-100 ракеток мира 28.03.2018, 14:18

Виктория Азаренко

Фото: Mike Frey/Getty Images

Белорусская теннисистка успешно выступает на турнире в Майами.

Трехкратная чемпионка Майами Виктория Азаренко (WC), в четвертьфинале нынешнего турнира обыгравшая Каролину Плишкову (5) 7:5, 6:3, выиграла на турнире 11-й матч подряд и вышла в полуфинал впервые ровно за два года – с тех пор, как победила в Майами в 2016-м, пишет «Трибуна».

По итогам недели экс-первая ракетка мира вернется в топ-100.

В полуфинале Азаренко сыграет со Слоун Стивенс (13), которой проиграла в этом месяце в Индиан-Уэллсе.

Каждый раз, когда Азаренко доходила в Майами до полуфинала, она в результате турнир выигрывала (2009, 2011, 2016).