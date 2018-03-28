Гомельские активисты профсоюза РЭП противостоят горисполкому 1 28.03.2018, 15:02

Леонид Судаленко и Андрей Стрижак

В Гомеле пройдет суд по запрету пикетирования Следственного комитета.

5 апреля в суде Центрального района Гомеля будет рассматриваться жалоба представителей Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в регионе Андрея Стрижака и правового инспектора профсоюза Леонида Судаленко о запрете горисполкомом в проведении пикетирования областного управления Следственного комитета, сообщает «Гомельская Весна».

Мирное собрание с участием до 10 человек планировалось с целью обращения внимания общественности и выражение протеста против вмешательства следственных органов во внутренние дела независимого профсоюза, прекращения необоснованных вызовов к следователям в качестве свидетелей членов профсоюза по всей стране, прекращения уголовного преследования лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Запрет пикета профсоюзники считают неправомерным.

«Горисполком не объяснил, почему нам в составе группы людей нельзя с транспарантами и лозунгами пикетировать здание Следственного комитета в Гомеле, почему мы, как заявители массового мероприятия должны заключать платные договора на обслуживание мероприятия с медициной и службой санитарной очистки города», - обращает внимание суда в жалобе зампред гомельского отделения РЭП Андрей Стрижак.

Он заявляет, что его права, гарантированные статьями 23, 33 и 35 Конституции, а также статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах были нарушены.

Кроме того, гомельские чиновники отказали в разрешении на проведение акции протеста на том основании, что весной прошлого года оба заявители привлекались к административной ответственности как раз за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий».

«Запрет на организацию и проведение мирного собрания по признаку наличия административной санкции, который белорусские чиновники прописали в национальном законе, еще не рассматривался в Комитете ООН по правам человека, в этом кейсе власть предоставили нам такой уникальный шанс», - добавил Судаленко.

Аналогичные запреты в проведении пикетов солидарности с профсоюзом РЭП обжалованы в судах Добрушского, Жлобинского, Мозырского и Калинковичского районов Гомельского региона.

Напомним, 2 августа прошлого года после обысков в офисе профсоюза РЭП в Минске были задержаны лидер организации Геннадий Федынич и главный бухгалтер Игорь Комлик. Профсоюзные активисты подозреваются в неуплате налогов в особо крупном размере, в их отношении возбуждено уголовное дело.