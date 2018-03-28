Фотофакт: В Березе БТР столкнулся с молоковозом 6 28.03.2018, 14:36

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Фото: vk.com/podslushanobereza

Водитель грузового МАЗа не пропустил бронетранспортер, который в составе колонны направлялся на учения.

ДТП произошло 28 марта около 06.50 на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской в райцентре. Водитель МАЗа столкнулся с бронетранспортером, который ехал в организованной транспортной колонне в сопровождении автомобилей ГАИ и военной автоинспекции, сообщили в УВД Брестского облисполкома, пишет «Брестская Газета».

В результате ДТП пострадал водитель молоковоза. С травмой ноги жителя Березы 1972 года рождения доставили в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи.

Проводится проверка.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и ВАИ Брестской военной комендатуры.

Как сообщили в Министерстве обороны РБ, военная техника направлялась на плановые мероприятия, связанные с проверкой одного из подразделений воинских частей брестского гарнизона, в район учений.

В соответствии с п. 26 ПДД, при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения, а в случае его движения в организованной транспортной колонне — и другим транспортным средствам, движущимся в этой колонне. Начинать движение разрешается только после проезда замыкающего указанную колонну транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета.