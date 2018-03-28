Официант из Гродно: Пробовали снимать квартиру, но вернулись к родителям 3 28.03.2018, 14:54

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Молодая семья рассказала, как живет с зарплатой мужа в $175.

Денис работает официантом в одном из городских ресторанов, женат, воспитывает семилетнюю дочь. У Дениса среднее техническое образование: в 2000 году окончил Гродненский кооперативный техникум по специальности «Организатор коммерческой деятельности. Товаровед».

До 2005 год работал в гродненском погранотряде, после – продавцом в Duty free. В 2008 году был администратором первого в то время гипермаркета в Гродно «АЛМИ»: именно под руководством мужчины проходило открытие этого крупного торгового объекта, пишет Newgrodno.by.

В настоящее время Денис живет у родителей жены в частном доме.

– Пробовали снимать квартиру, но это оказалось дорого. Шесть месяцев продержались и вернулись обратно, – вспоминает герой.

И это неудивительно, ведь зарплата мужчины составляет 350 рублей в месяц плюс чаевые, жена Дениса зарабатывает 420 рублей, работая старшим продавцом в «АЛМИ». Дополнительный доход мужчина получает от кейтеринга – выездного обслуживания банкетов. Расходы по содержанию дома оплачивают родители жены, которые продолжают работать на пенсии. Денис же ежемесячно платит за очистку канализации.

– У тестя золотые руки. С женой мы закупили стройматериалы, а он сделал почти весь ремонт в доме. Я, конечно, помогал тестю, заодно учился обои клеить и делать мелкие ремонтные работы… – говорит мужчина.

Продукты две семьи закупают совместно, расходы делят пополам. Питаются, как отмечает наш герой, хорошо: едят мясо, овощи, фрукты, сладости.

– Крупные продуктовые закупки совершаем раз в неделю в «АЛМИ», у жены там скидка, как работника сети супермаркетов. Иногда прогуливаемся в ТЦ «Корона», заходим в «Амстердам», – рассказывает Денис и отмечает, что свои плоды приносит приусадебный участок с садом и огородом. В сезон семья имеет свои редис, огурцы, морковь, зелень и фрукты.

На одежду Денис и его жена особо не тратятся, так как одеваются в секонд-хенде. Каждый месяц мужчина стрижется в барбершопе: это минус 10 рублей из семейного бюджета. Кроме того, семья содержит личный автомобиль – Audi 2004 года, которую помогли приобрести родители. На образование дочери супруги не затрачивают много денег. Девочка занимается по классу фортепиано в музыкальной школе. Недавно вернулась из санатория «Боровичок», путевку в который бесплатно дали на работе жены героя. Еще одна статься расходов Дениса – это покупка корма и ветобслуживание питомцев: крысы Тесси, кошки Шанси и алабая Тори.

Досуг мужчина любит активный: семейные велопрогулки в Румлевский парк или занятия спортом на турниках строительного лицея.

– Иногда ходим в кинотеатры с дочкой, в основном на мультфильмы, – говорит Денис. – А на море в последний раз мы были в 2015 году. Тогда путевка обошлась в 1000 у.е. Этим летом планируем только двухдневный поход с палатками на озеро Свитязь.

В 2009 году семья стала на очередь за квартирой. Мужчина рассчитывает, что очередь «подойдет» через пять лет: за это время семья успеет накопить необходимую сумму.

– Правда, еще не определились с женой: я хочу дом, а она квартиру, можем еще подумать. Еще сына хотим родить, но пока вопрос с жилплощадью не решен, и мы себя контролируем, – смеется Денис.

В жизни мужчину все устраивает: есть любимая супруга, дочь, поддержка родных и друзей, любимая работа, но, как подчеркивает герой, ему, как и многим простым белорусам, хотелось бы иметь зарплату побольше.