Экс-министр Каталонии добровольно сдалась властям Шотландии 28.03.2018, 14:56

Клара Понсати

Фото: Jane Barlow/PA/AP

Мадрид обвиняет Клару Понсати в мятеже.

Бывший министр образования Каталонии Клара Понсати, которую Мадрид обвиняет в мятеже, сдалась полиции Шотландии, куда она уехала после предъявления обвинений.

Об этом сообщает The Associated Press.

Понсати, которая является профессором Университета Сент-Эндрюс, вернулась в Шотландию в марте после побега из Испании с экс-лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном.

В среду в суде Эдинбурга должно состояться первое слушание по ее экстрадиции. Защита Понсати будет просить о том, чтобы ее отпустили под залог до завершения всего слушания.

Адвокат Понсати заявил, что обвинения против нее связаны с политическим преследованием и его права человека "не могут быть гарантированы" в Испании.

Напомним, 23 марта судья Верховного суда Испании предъявил обвинение 13 каталонским политикам, в частности, экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону, в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

Судья Верховного суда Испании также объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

Экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.