Андрей Макаревич: Мне гораздо ценнее мнение нормальных людей 2 28.03.2018, 15:20

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Андрей Макаревич

Российский музыкант прокомментировал споры вокруг его недавнего поста в «Фейсбуке».

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в интервью «Голосу Америки» в день концерта в Вашингтоне прокомментировал споры вокруг его недавнего поста в «Фейсбуке».

Старые хиты и свежие песни – именно такой баланс Андрей Макаревич называет правильным для концертной программы. Причем важно и с новинками не переборщить, чтобы зритель не устал, и не играть только старый, хоть и любимый аудиторией, материал. Иначе, поясняет музыкант, “кому ты нужен...” А нужен он по-прежнему многим, причем на американских просторах – тоже.

«Я пришел, потому что Макаревич лучше всех, и это наша жизнь, которая, надеемся, будет очень долгие годы вместе с ним продолжаться», – говорит житель штата Вирджиния Арнольд.

«Мы пропустили их прошлый тур и решили, почему бы нет? Это интересно было всегда, они всегда нам нравились», – рассказывает Елена, которая уже больше 20 лет живет с семьей в Мэриленде.

Американец Джефф признается, что регулярно слушает «Машину времени» с супругой Викторией, а перед концертом они просто включили клипы и танцевали, «чтобы подготовиться».

Специально для аудитории в США группа каких-то изменений не вносила – репертуар «Машины времени» не отличался от российского. Правда, название тура – «Назад в США» – перекликается с хитом Beatles «Назад в СССР».

«Я терпеть не могу придумывать всякие названия турам, альбомам, – признается Макаревич. – Мне кажется, они совершенно не нужны. Это мы из себя выдавили просто. Программа называется "Оставайся собой" по названию одной из новых песен».

Концерт в американской столице принимал зал Университета Джорджа Вашингтона, рассчитанный на полторы тысячи человек. Вашингтон – пятая остановка гастрольного тура легендарного коллектива по Северной Америке, состоящего из девяти концертов.

Тур проходит на фоне активных обсуждений в соцсетях заявления Андрея Макаревича, которые многие посчитали критическим в адрес его соотечественников.

Макаревич написал в «Фейсбуке», что три года не был в США и его впервые поразило, насколько американцы спокойнее, веселее и добрее. «Это не они стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», – говорилось в сообщении.

Отвечая на один из комментариев, музыкант добавил, что ему кажется, будто российская пропаганда «открыла двадцать пятый кадр, который превращает людей в злобных дебилов».

Негативная реакция на произвольно вырванную из контекста часть этого поста последовала незамедлительно – от коллеги-музыканта Юрия Лозы и депутата Виталия Милонова до официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или ещё как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!», – написала Захарова на своей странице в «Фейсбуке».

На фоне событий 2014 года, когда из Макаревича, который выступал против войны в Украине, сделали чуть ли не “врага народа” и «национал-предателя», многие увидели в нынешней ситуации начало новой травли музыканта.

Сам Андрей Макаревич столь бурную реакцию на свой пост комментирует неохотно, предпочитая избегать терминов «травля» или «гонения».

«Вычитывать в интернете какую-то помойку? ”Я лучше хорошую книжку почитаю в это же время”, – объясняет музыкант. – Я не собираю мнения идиотов. Мне гораздо ценнее мнение нормальных людей, к которым я себя отношу. Их пока хватает».

По словам Макаревича, от соцсетей он в целом достаточно далек.

«Они на меня никак не влияют, это я могу сказать вам совершенно точно. Я ими, если пользуюсь, только как еще одним средством распространения или, наоборот, получения информации», – говорит лидер «Машины времени».

Зрители, которые пришли на концерт в Вашингтоне, а некоторые приехали из таких штатов, как Джорджия или Нью-Джерси, были в курсе развернувшихся в соцсетях споров по поводу поста своего кумира.

«Я разделяю мнение Макаревича, ничего такого ужасного он не сказал, – говорит Екатерина из Нью-Джерси. – И в целом мне его позиция по многим вопросам российской политики – внутренней и внешней – очень близка».

«Это позиция современной России, ничего в этом удивительного вообще нет, – высказывает свою точку зрения Александр из Вирджинии. – Как только появляется кто-то из оппозиционных людей, особенно деятели культуры, естественно, сразу же на них набрасываются, начинают травить».

Никаких ограничений в выступлениях в России Андрей Макаревич на данный момент не ощущает, а отмену концертов, как было ранее в Екатеринбурге или Новосибирске, называет единичными случаями.

«Если где-то какие-то дурачки на местах вдруг решают, что не надо сейчас «Машину времени», то это их проблемы. У нас большая страна. Значит, мы поедем не в этот город, а в другой, где нормальные люди сидят у власти», – говорит Макаревич.

В следующем году «Машина» отметит полувековой юбилей. По словам Андрея Макаревича, у коллктива есть планы сделать новую программу.