Виктор Маргелов: Предприниматель должен иметь возможность спокойно работать 1 28.03.2018, 15:26

Виктор Маргелов

Фото: tut.by

Истории, когда бизнесменов держат в тюрьме без приговора суда, довольно часто случаются и с мелкими ИП.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» прокомментировал информацию о том, что Fenox, белорусское предприятие задержанного год назад бизнесмена Виталия Арбузова, близко к разорению.

– Это не секрет, что любой бизнес держится на энергии и интеллекте человека, его учредившего, – считает он. – И мы все должны понимать: как только владельца бизнеса посадили, особенно если он реально там всем управлял, то считайте, что этот бизнес просто погубили. И ответственность за это должна быть очень высокая.

По мнению собеседника, ущерб, нанесенный такими задержаниями, намного превышает суммы, которые государство рассчитывает взыскать с предпринимателей:

– Когда нет руководителя, предприятие, которое стоило миллиарды, стоит уже, грубо говоря, миллионы. Конечно, есть составляющая нравственная, когда наказывают, чтобы другим неповадно было. Но есть и составляющая экономическая, когда наказывая одного Арбузова, они наказывает две тысячи человек, которые работают на заводе. А у него же не один завод – у него еще куча всего.

По словам Виктора Маргелова, похожие истории, когда бизнесменов держат в тюрьме без приговора суда, довольно часто случаются и с мелкими предпринимателями в Беларуси:

– Пришли с проверкой – и за сущие копейки, которые там кто-то неправильно посчитал, посадили. Такая практика у нас очень распространена. Либо какой-то орган контролирующий не так трактовал... Такого, я считаю, вообще не должно быть – предприниматель должен иметь возможность спокойно работать. До суда такого человека не должны сажать в тюрьму.

В то же время, существует и другая практика, обращает внимание эксперт.

– Кто украл мешок картошки, тому дают пять лет. А кто украл миллион, и отдал два, тот выходит на свободу. Я считаю, что это полностью разлагает действующую систему законодательства. У нас и чиновники – крупные взяточники – выходят на свободу таким образом. Так делать нельзя. Все должны быть в равных условиях, – замечает он.