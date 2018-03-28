Ученые создали чип, улучшающий память 2 28.03.2018, 15:29

Устройство успешно имплантировали в мозг человека.

Ученые из Университета Южной Калифорнии успешно имплантировали в человеческий мозг чип, который улучшает работу памяти, позволяя человеку вспоминать забытую информацию. Соответствующее исследование, профинансированное Пентагоном, опубликовано в Journal of Neural Engineering, кратко о нем рассказывает Science Daily.

В новом исследовании ученые спроектировали специальный чип, который улавливает импульсы мозга человека, возникающие при запоминании информации. Затем он усиливает их, фактически принуждая мозг к повторению, что позволяет улучшить работу памяти.

Чип разрабатывался при участии добровольцев, в гиппокамп (область мозга, отвечающая за память) которых были имплантированы электроды. С их помощью ученые наблюдали за направлением нервных импульсов и смогли создать специальный алгоритм, который может адресно, выбирать, записывать и считывать отдельные из них – те, которые соответствуют тем или иным воспоминаниям.

На этапе проверки чипа добровольцам, участвовавшим в эксперименте, предложили сыграть в игру на внимательность – сначала им показывали простые цветные изображения, которые через несколько минут нужно было вспомнить и правильно показать среди пяти вариантов. Добровольцы, у которых был чип, давали правильные ответы на 37% чаще.

Затем тест усложнили – пациентам показывали фотографии, после чего отвлекали их на 75 минут и снова предлагали вспомнить их среди других четырех или пяти вариантов. В этом тесте пациенты с чипом также смогли дать на 35% больше правильных ответов.

«Впервые в истории ученые смогли идентифицировать путь нервных импульсов в памяти конкретного пациента, и вписать туда необходимую информацию, чтобы заставить память работать лучше. Это важный первый шаг в борьбе с потерей памяти», – объяснил значение эксперимента один из ученых.

Как рассчитывают ученые, дальнейшие разработки в этой области в будущем позволят практически полностью победить такие распространенные в наши дни заболевания как болезнь Альцгеймера и старческая деменция.