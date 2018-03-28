Польша установила рекорд по экспорту мяса 1 28.03.2018, 15:33

Стоимость экспорта польского мяса в прошлом году составила 5,4 миллиарда евро.

В 2017 году Польша установила рекорд по экспорту мяса, сообщает «Радио Польша». Среди стран Европейского союза Польша является значимым производителем и одним из лидирующих экспортеров, говорит Мажена Траер из Польского центра поддержки сельского хозяйства: «Стоимость экспорта польского мяса – говядины, свинины, мяса птицы – по результатам прошлого года составила 5,4 млрд евро. Это 20% экспорта всей сельскохозяйственной продукции Польши. По сравнению с прошлыми годами экспорт значительно увеличился. Можно сказать, что это рекордный результат».

Мясной сектор польской экономики довольно силен и динамично развивается. Такую оценку дал Дариуш Лисяк из Института биотехнологий и сельскохозяйственной промышленности в Варшаве: «Если речь идет о мясе птицы, то Польша здесь лидирует. Мы находимся на первом месте в его производстве, мы уверенно вышли на европейский рынок, развитие на уровне 15-20% в масштабах года. Это огромный шаг вперед. Причем достигли мы этого без государственных программ, без помощи, просто инвесторы рискнули, сделали ставку на развитие сектора, благодаря чему мы продаем на Запад мясо птицы хорошего качества».

По данным Польского центра поддержки сельского хозяйства, в 2017 году за границу было продано около 1,5 миллиона тонн мяса птицы, что на 10% больше, чем годом раньше. Поставки говядины за рубеж составили 480 тысячи тонн, то есть на 11% больше. Свинины на экспорт из Польши ушло более 750 тысяч тонн, на 9% больше, чем в 2016 году.