ДГБ Литвы: Белорусские спецслужбы вместе с российскими осуществляют операции против ЕС и НАТО 1 28.03.2018, 15:36

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Департамент государственной безопасности Литвы проанализировал внешнюю и внутреннюю политику соседней Беларуси.

Департамент государственной безопасности Литвы сделал ежегодную, совместную с военной разведкой, оценку угроз национальной безопасности страны.

Как сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе, Россия занимает в документе главную позиция, однако не обделена вниманием литовских спецслужб и Беларусь. Позиция ДГБ Литвы сформулирована следующим образом еще во вступительной части отчета: «Зависимость Беларуси от России растет и остается фактором риска для национальной безопасности Литвы».

«Внешняя и военная политика Беларуси продолжает координироваться с Россией. С ростом зависимости растут и возможности России использовать Беларусь против соседних государств», - говорится в отчете.

Спецслужбы Литвы не могли оставить в стороне энергетический аспект своей безопасности. В частности в отчете сказано: «В 2017-ом году Россия и далее стремится к доминированию на энергетическом рынке региона и мешает его интеграции в энергосистему Западной Европы».

Учения России и Беларуси были на слуху в литовских СМИ еще задолго до их начала и на высшем уровне были обозначены в качестве вызова и угрозы. Оценка учений в данном документе выглядит так: «Важнейшей частью военной подготовки России в 2017-ом году (...) были стратегические учения «Запад-2017». Учения еще раз показали как реальную военную подготовку в отношении Литвы, Балтийского региона и НАТО, так и растущий недостаток прозрачности ее военной деятельности, что оказывает большое влияние на рост напряженности в регионе», - констатируют литовские спецслужбы.

Но все это касается России и Беларуси в плане связи двух систем. Непосредственно самой стране в отчете уделено два параграфа и 6 страниц при общем их числе 64.

«Риски внутренней и внешней политики Беларуси для Литвы»

Внутриполитическая ситуация в Беларуси продолжает основываться «на усилиях администрации Александра Лукашенко удержать и укреплять авторитарный режим».

«В продолжении политики нормализации отношений с Западом демонстрируется желание дискутировать о ситуации в сфере прав человека и обсуждать изменения законодательных актов, регламентирующих выборы, но в 2017 году никакого прогресса в этой сфере достигнуто не было», - говорится в отчете.

В результате ухудшения социально-экономической ситуации в феврале-марте 2017-го года в Беларуси прошли крупнейшие с 2010 года акции протеста, отмечают авторы отчета, в «которых участвовало более 20 000 человек». «Сначала власти толерировали протесты, но с началом формирования потенциала политических требований они были подавлены».

Беларусь – ближайшие союзник России, который поддерживает ее интересы в регионе, поэтому внешняя политика Беларуси остается зависимой от российских интересов. «Стратегические вопросы внешней политики Беларуси согласовываются в Москве, а самостоятельные инициативы Беларуси вызывают недовольство России», - сказано далее.

«Несмотря на различный взгляд на интеграционные проекты, в которых Россия преследует больше политические, а Беларусь – экономические цели, Беларусь и дальше входила в контролируемые Россией политические, военные и экономические организации», - подчеркивают спецслужбы Литвы и напоминают о событиях повестки форматов Таможенного союза и СНГ.

После перечисления российско-белорусских конфликтов в сфере экономики, уделено внимание и делу «журналистов» издания Regnum. По мнению спецслужб Литвы причиной конфронтации в двусторонних отношениях Беларуси и России может быть и уголовное преследование журналистов издания Regnum и то, что Минск начал ограничивать трансляцию критикующих его политику российских телевизионных передач. Наблюдаемые в Беларуси тенденции «мягкой беларусизации» не означают системных перемен, но создание белорусского идентитета, подчеркнуто демонстрирующего отличие от России, необходимого для поддержки стабильности режима».

Беларусь представляет строительство Островецкой АЭС как проект энергетической безопасности, но «на самом деле, этот проект лишь еще больше свяжет ее с энергетической системой России».

Некоторые действия Минска в отношении России, которая остается главным торговым партнером Беларуси, названы имеющими «символическое значение». «С возобновлением Россией финансовой поддержки, Беларусь приостановила переговоры с Международным валютным фондом». Стремление Минска гарантировать более благоприятные условия поставок энергоресурсов показывают, что, несмотря на декларируемые задачи больше самостоятельности, устойчивость своей экономики Беларусь продолжает связывать с Россией», - говорится в заключении этой части о Беларуси.

«Военная политика Беларуси»

И в этой части отчета соседи Беларуси констатируют, что страна «продолжает ориентироваться на Россию, как на основного союзника, обеспечивающего военную безопасность страны».

«Двусторонние недоговоренности Беларуси и России не имеют влияния на военное сотрудничество», - указывают литовские спецслужбы, перечисляя продолжающиеся процессы по совершенствованию правовой регламентации общих группировок и систем, инфраструктуры и учения.

«Несмотря на то, что Минск в последнее время декларирует нейтральную позицию, учения «Запад-2017» показали, что Беларусь не отмежевывается от военного планирования России в направлении Запада».

Приглашением на учения международных наблюдателей и журналистов Беларусь демонстрировала открытость и «подчеркивала, что учебные эпизоды проходят на ее территории».

«Также власти Беларуси хотели скрыть действительный масштаб проходивших на территории России учений, - говорится в отчете ДГБ Литвы. - Кроме того, через различных связанных с властями Беларуси лиц они пытались внушить, что проходило двое учений «Запад-2017»: агрессивные – российские и «прозрачные» - белорусские».

ДГБ Литвы напоминает и о том, что российский президент Владимир Путин не прибыл, как это должно было случиться, на учения в Беларусь. Хотя это не имело значения для хода учений, «с точки зрения стратегической коммуникации, такая ситуация опровергает важный для Лукашенко имидж Беларуси как равноправного участника учений, поэтому это заставляет усомниться в представленных Беларусью соседним государствам гарантий по поводу учений «Запад-2017».

«В ходе учений активность оппозиции была небольшой (...) Примерно половина направленных против учений «Запад-2017» протестов были санкционированы, а в ход остальных белорусские силовые структуры не вмешивались», - отмечают в документе.

Россия продолжает поставку вооружений Беларуси на льготных условиях, а Беларусь стремится модернизировать свои вооруженные силы, оснастить новым оружием и техникой, «поскольку большая часть устарела, так как была изготовлена еще во времена Советского союза». В данном контексте упоминаются и белорусские системы «Полонез» и «Полонез-М», что «в среднесрочной перспективе может увеличить военные возможности страны».

«Деятельность служб разведки и безопасности Беларуси против Литвы»

Еще две страницы в отчете посвящены разведке:

«Белорусские разведслужбы работают против Литвы как в Литве, так и с территории Беларуси», - говорится в отчете.

Несмотря на разлад в прошлом году между спецслужбами Беларуси и России, «белорусские разведслужбы остаются ближайшими союзниками разведслужб России и осуществляет общие операции против государств ЕС и НАТО, среди них и Литвы», - уверены в ДГБ и указывают на «интенсивное наблюдение» сотрудниками КГБ за литовскими гражданами, пересекающими границу Литвы и Беларуси. Белорусские спецслужбы, указано в отчете, «запугивают и предлагают сотрудничать» гражданам Литвы, проявляя интерес и к представителям делового мира.

«Литва считает КГБ одним из приоритетных направлений разведки и контрразведки Беларуси, поэтому в ближайшей перспективе активность деятельности разведки Беларуси против интересов национальной безопасности Литвы и граждан Литвы не снизится», - заключают авторы отчета.