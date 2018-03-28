Нацбанк хочет помешать белорусам брать слишком много кредитов 3 28.03.2018, 15:42

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Чем это грозит гражданам?

Как заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко, в 2017 году в Беларуси произошел взрывной рост потребительского кредитования – на 80%, пишет «Салiдарнасць».

– Этот восстановительный рост несколько озадачил нас, – цитирует чиновника агентство «ПраймПресс». – Опасаемся, что банки могут пренебрегать некоторыми вопросами безопасности, чтобы удовлетворить рост спроса на кредиты со стороны населения. Мы бы хотели, чтобы банки ограничивали аппетиты населения.

Именно поэтому с 1 мая планируется ввести коэффициент долговой нагрузки на население в размере 40% от среднемесячных доходов. А банки должны будут более тщательно анализировать доходы и расходы населения.

Чем это грозит белорусам?

– Пока это не несет большой угрозы, потому что процент просроченной задолженности в белорусских банках очень маленький, – прокомментировал ситуацию финансовый эксперт Владимир Тарасов. – С другой стороны, это может влиять на стабильность финансовой системы Беларуси, потому что рост потребительского кредитования ведет к росту инфляции и увеличению давления на курс белорусского рубля.

По мнению эксперта, Нацбанк, скорее всего, именно с этими угрозами и пытается бороться. Правда, говорить об этом ему не очень удобно, поэтому о таких рисках он сообщает в завуалированной форме.

– Есть определенная часть людей, которые не может оценить свои финансовые возможности. Они берут в кредит суммы, которые впоследствии не могут вернуть. Это есть не только в Беларуси, но и в других странах. На мой взгляд, с такой проблемой нужно бороться только одним способом – повышением доходов граждан.

Для большинства же белорусов ничего не поменяется, но в тоже время некоторым гражданам придется приносить в банк дополнительные справки, чтобы обосновать свою платежеспособность. То есть, чаще будет встречаться ситуация, когда человек приходит в банк, просит деньги, но получает отказ, – предупреждает Владимир Тарасов.