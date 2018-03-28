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До конца дня Ryanair продает билеты со скидкой 25%

  • 28.03.2018, 15:52

Улететь можно не только из привычных для белорусов Варшавы и Кракова.

До конца 28 марта, то есть до конца сегодняшнего дня, Ryanair продает билеты, в том числе из Польши, со скидкой 25%. При этом улететь можно не только из привычных Варшавы и Кракова. В акции участвуют аэропорты Гданьска, Лодзи, Познани, Вроцлава и других польских городов, сообщает citydog.by.

Из Варшавы, например, Ryanair отвезет в Осло за 8 евро, в Лондон – за 15 евро, в Париж – за 13 евро. Из Кракова можно улететь в Осло и Стокгольм за 9 евро, а в Мадрид – за 20 евро.

Из Вильнюса Ryanair отвезет в Берлин и Осло за 9 евро, в Лондон – за 12 евро, в Париж – за 14 евро, а в Барселону – за 27 евро.


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