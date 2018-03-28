Установку мемориальной доски в честь 100-летия БНР в Минске снова перенесли 28.03.2018, 15:56

Фото: «Радыё Свабода»

На этой неделе памятный знак установить не получится.

Председатель Союза художников Григорий Ситница в интервью «Радио Свабода» сообщил, что Минский горисполком планирует рассмотреть вопрос мемориальной доски в четверг, 29 марта. Григорий Ситница ожидает, что решение будет положительным.

— Нет ли у вас нет ощущения, что может повториться история 1993 года, когда доску обещали согласовать, но так и не согласовали?

— Пока у меня тревоги нет. Заседание Минского горисполкома проходит в четверг. Я ожидаю, что завтра бумаги будут подписаны. Пока они не подписаны, не может состояться заседание художественного совета, на котором может быть утверждена эта мемориальная доска. У меня постоянная связь с городскими властями. Они не опровергают озвученную ранее свою положительную позицию, не возражают. Даже есть два письменных заверения в том, что они не имеют принципиальных возражений относительно установки этой доски.

Единственное, что она должна пройти все процедуры, которые предусмотрены законодательством. Если решение о ее установке будет принято и подписано, тогда буквально в пятницу или в течение следующей недели мы проведем Художественный совет и будем говорить о конкретной дате ее установки.

— Получается, что установка откладывается еще на несколько недель?

— Не на несколько… Я не знаю точно. Этот вопрос не ко мне. Я делаю то, что делаю. У меня каждый день идут переговоры с городскими властями. Они не отзывают свое решение. Для меня важен сам факт установки этой доски. Неделей раньше или позже — не важно. То, что она сделана, то, что они, по крайней мере на словах, не возражают против ее установки, — пока что у меня не вызывает вопросов.

Завтра или в пятницу будет больше информации. Мне важно, чтобы было принято решение. Пока его нет.