Раскрыта мошенническая схема поставок «молочки» из Беларуси 5 28.03.2018, 16:21

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Российские специалисты провели проверки предприятий.

Россельхознадзор обнаружил очередную мошенническую схему поставки сухого молока и сливочного масла из Беларуси.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на российскую службу, в ходе проверки, проведенной российскими ветспециалистами на предприятии "Мстиславльмолоко" (торговая марка "Бабушкина крынка"), было установлено, что на нем нет оборудования для производства сухого молока и сливочного масла. В то же время эта продукция была отгружена как произведенная на этом предприятии и сопровождалась ветеринарными документами, оформленными ветеринарной службой Мстиславльского района.

"Этот факт свидетельствует об отсутствии контроля со стороны ветеринарной службы Белоруссии при производстве молочной продукции, последующем экспорте и о ее участии в схемах мошенничества при производстве продукции животного происхождения и легализации незаконного бизнеса", - говорится в сообщении.

Анализ материалов, полученных в ходе инспекции, продолжается.

Российские специалисты работали в Беларуси с 19 по 23 марта. Было проинспектировано 6 предприятий.