Выжившие в Кемерове: Звонили минут 40, никто нас не спасал 28.03.2018, 17:02

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Фото: ТАСС

Во время пожара в кинотеатре торгового центра продолжали показывать фильм.

Интернет-издание "Медуза" опубликовало на канале в YouTube нарезку видеокомментариев очевидцев о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерове, в результате которого погибли 64 человека. Одна женщина рассказала, что сидела c ребенком в девятом ряду в третьем кинозале, когда здание начало гореть. По ее словам, в первых рядах люди резко начали подниматься и убегать.

"Я еще обратила внимание на операторскую – оттуда дым идет. Но кино шло так же, свет не включали. Я думала, ничего страшного, потому что должно было быть хотя бы оповещение какое-то", – рассказала женщина. Другая очевидица сообщила, что люди, которые выбрались на крышу, около 40 минут ждали помощи. "Все звонили минут 40, никто нас не спасал. Потом уже лестницу подали – и стали потихоньку спускаться", – рассказала она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.

"Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.

По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.

Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.

Следственный комитет РФ 27 марта предъявил обвинения пятерым фигурантам дела.