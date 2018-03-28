Юридическое «ноу-хау» по-бобруйски 28.03.2018, 16:10

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Бобруйский горисполком приравнял сбор подписей к массовому мероприятию.

В связи с продолжающимся следствием (фактически – репрессиями) по уголовному делу в отношении лидеров профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), которое продлено до первого мая, в связи с «массовыми» допросами членов организации во многих городах (в том числе и в Бобруйске), в профсоюзе решено было проявить солидарность, пишет «Бобруйский курьер». А именно – собрать подписи с требованием остановить вмешательство во внутренние дела профсоюза РЭП, прекратить необоснованные вызовы к следователям членов организации и прекратить уголовное преследование ее лидеров – Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Однако, перед тем как приступить к сбору подписей, местные активисты решили спросить на это разрешение, направив по этому поводу коллективное обращение на имя председателя горисполкома.

И вот, из «белого дома» пришел ответ, подписанный заместителем председателя горисполкома Александром Маркачевым. В нем сообщается, что в заявленном обращении «сбор подписей по целям и существу содержит признаки массового мероприятия».

Далее чиновник «объясняет», что горисполком «не может принять какое-либо решение о разрешении или запрете проведения массового мероприятия». И приводит многочисленные причины этого: в заявлении не содержится сведений о месте, дате и времени его проведения, не указаны источник финансирования, маршрут, предполагаемое количество участников, меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении сбора подписей, а также – медицинского обслуживания и уборке территории после завершения этого мероприятия.

Местный лидер РЭП Галина Смирнова так прокомментировала сложившуюся ситуацию:

– Мы послали коллективное обращение в горисполком потому, что правоохранители много раз придирались к нашим сборщикам подписей ранее. Даже пытались составлять протоколы, хоть до «административки» дело ни разу и не дошло. То есть хотели получить от горисполкома в письменном виде законные основания для сбора. А сам ответ я расцениваю так: раз у местных властей не нашлось обоснований нам запретить, значит, сбор подписей – законное мероприятие…