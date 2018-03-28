Блогер рассказал о запрещенной в СССР музыке 28.03.2018, 16:26

В Советском Союзе тотальной цензурой была накрыта вся страна.

Многие поклонники СССР любят рассказывать, как «замечательно» было в Союзе — мол, жилось «хорошо и свободно», катайся себе на троллейбусе с талончиком всего за 5 копеек да закусывай в дороге «лучшим в мире мороженым», пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Фанаты СССР почему-то не вспоминают о тех ограничениях и запретах, с которыми советский человек сталкивался каждый день. Они настолько плотно вошли в жизнь, что превратились в ежедневный незаметный фон; выйдя за рамки действия этого фона (например, во время заграничной поездки) советский человек часто оказывался ошеломлен и шокирован — "а что, так можно было?"

В СССР тотальной цензурой была накрыта вся страна — вовсю работали глушилки, людей арестовывали за "неправильные мысли", и даже такая, казалось бы, невинная сфера, как музыка, была подвергнута тщательной цензуре.

Я очень люблю читать причины запрета той или иной музыкальной группы в СССР. Это сильно напоминает ход мыслей средневековых инквизиторов. Те могли выдумать что-нибудь наподобие "мысленно либо во сне задумал неподобающее греховное деяние" (например, решил собрать с дерева сливы в субботу, а не в четверг), и стереть за это человека с лица Земли.

Советские "инквизиторы от цензуры" тоже были горазды на выдумки и домыслы, музыкальные группы запрещали по самым фантастическим причинам — то за то, что посмели осудить советское вторжение в Афганистан, то за "пропаганду эротизма", то за "религиозный мистицизм", а если и этого не наблюдалось — то запрет выдавался под грифом "аполитичность". Мол, и молчишь-то ты как-то подозрительно!

В сегодняшнем посте мы посмотрим на советские цензурные списки и узнаем, какие группы и за что запрещались в СССР:

С чего всё началось.

Я читал множество воспоминаний советских деятелей культуры — от Анатолия Мариенгофа до Вениамина Смехова и могу сказать, что основные цензурные гонения в СССР начались при Сталине. То есть, цензура была и раньше — но не столь масштабная и всеобъемлющая.

Двадцатые годы были годами НЭПа и относительной свободы — в СССР был театр Мейерхольда, Есенин писал свои "Кобыльи корабли" и открывал литературные кафе, художники-авангардисты организовывали выставки, и культурная жизнь в столице СССР не сильно отличалась от какой-нибудь Вены тех же лет. Тем не менее, уже в 1920-е годы зародилась и стала развиваться каста "критиков", единственной целью которых было уничтожение всего творческого и услужение власти — позже многие из них пошли работать в органы цензуры.

В тридцатые годы, во времена власти великого языковеда и музыкального критика, советская цензура, наконец, обрела свою законченную форму и инструментарий — неугодного по политическим причинам автора заплёвывали демагогией и запрещали под каким-нибудь идиотским предлогом вроде "он недостаточно показал характер народа". Так было в 1936 году с Шостаковичем — Дмитрий Дмитриевич раскритиковал посредственную оперу "Тихий Дон", написанную Дзержинским (не тем), но при этом опера понравилась Сталину, после чего Шостаковича начали запрещать и травить.

28 января 1936 года в газете "Правда" выходит статья "Сумбур вместо музыки", в которой некий "аноним" напал на Шостаковича, обвинил его в "антинародности и формализме". Позже, выслуживаясь перед Сталином, критики нападали и запрещали и других "неугодных" авторов, а Всеволода Мейерхольда и вовсе убили в тюрьме после ареста по доносу.

В послевоенные времена советская цензура и критики набросились на все "западные веяния", которые хоть сколько-нибудь отличались от песен какого-нибудь советского "Краснознаменного имени 50-летия хора в честь Трудового Кокошника" — первыми под раздачу попали "Битлз". Их песни были запрещены в СССР, а придворные критики время от времени набрасывали статейки, вроде печально известной "А теперь о жуках" от Никиты Богословского. Статья прославилась, в частности, такими перлами:

"Когда «Битлз» испускают свои твистовые крики, молодежь начинает визжать от восторга, топать ногами и свистеть. Тысячи американских подростков так подвывают своим любимцам, что тех еле слышно, несмотря на усилители. Поклонницы, сидя в партере, так сильно дергаются в ритме твиста, что часто впадают в обморочное состояние и просто валятся с кресел...

Бедные наивные «жуки»! Вы, наверно, твердо уверены в том, что все это – слава, бешеные деньги, рев и визг поклонников, визиты к королям – все это навсегда и по заслугам. Но готов биться об заклад, что протянете вы еще год-полтора, а потом появятся молодые люди с еще более дурацкими прическами и дикими голосами, и все кончится!..

И придется вам с трудом пристраиваться в маленькие провинциальные кабачки на временную работу..."

В стране музыкальной инквизиции.

Всё в СССР было хорошо — и трамваи за 5 копеек, и лучшее в мире мороженое, и газированная вода всего за одну копейку (а с сиропом — за три), да вот из-за бугра, словно листья в ненастную осеннюю ночь, сыпались всяческие недружественные явления. Советские музыкальные критики с широко раскрытыми от ужаса глазами наблюдали, как на "тлетворном западе" ширится и растет такое заболевание, как "вокально-инструментальные ансамбли". И ладно бы просто появлялись — так нет же, каждая боевая группа из четырех ломахтых гитаристов обязательно стремиться совершить культурный десант в страну пятикопеечных трамваев от Бреста до Владивостока.

И ладно бы просто пели о травке (не той) да о солнышке, так ведь нет, куда не взглянешь — то фашизм пропагандируют, то садизм и насилие, то рассказывают о какой-то мифической "советской агрессии в Афганистане" (всем известно, что мы там строим жилые дома да перевал Саланг), а то и вовсе аполитичны — послушаешь и прямо оторопь берет. Как в том анекдоте — "да-а, доктор, от вас я такого не ожидал!". Запрещали даже Депеш Мод за свитер, заправленный в штаны "социальный пессимизм и аполитичность".

В общем, меры по спасению советского народа от тлетворных лохматых чудищ с электрогитарами были предприняты, и 10 января 1985 года был издан вот такой документ. Люблю его перечитывать, тут совершенно четко указано, кто и что пропагандировал:

Откуда ещё, как не из этого документа, простой советский слесарь узнает, что Элис Купер — это "скрытый вандал", Блек Сабат — "религиозные мракобесы", Пик Флойд — "извратители внешней политики СССР".

«Лохматые чудища переходят границу»

Несмотря на то, что добрые и мудрые цензоры старались всячески оградить простых советских граждан от псевдомузыкантов из агрессивного блока НАТО, тлетворное поветрие дошло и до СССР, и уже в Союзе, как грибы под дождем, один за другим появлялись такие агенты вражеских разведок, шпионы и диверсанты, как группы "Кино", Аквариум", "Пикнинк" и многие другие.

Среди директоров ДК и танцплощадок в доперестроечные времена распространялся вот такой любопытный документ, в котором был обозначен "Примерный перечень самодеятельных ВИА и рок-групп, в творчестве которых допускаются искажения советской действительности, пропагандируются чуждые нашему обществу идеалы и настроения":

Немаловажно также отметить, что список был обозначен как "примерный", то есть в любой момент какой-нибудь новый лохматый диверсант мог неожиданно появиться на свет и заиграть свои тлетворные песни из каждого советского трудового утюга.

Авторы вот такого ещё одного документа честно предупреждали, что западные политиканы постоянно подкупают кого-то нового диверсанта, и постоянно нужно быть начеку, ожидая возможной атаки с самой неожиданной стороны. Вот что ты будешь делать, если например в 19:00 включишь радио, чтобы послушать Гимн Советского Союза, а тем временем из газовой плиты вдруг неожиданно заиграет "НАУТИЛОС"?

Вместо эпилога.

Всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно. Уверен, многие советские цензоры успешно пережили Перестройку и девяностые годы, и сейчас снова занимаются тем же самым, отлавливая "запрещённую к ввозу продукцию" и цензурируя песни. А ещё очень грустно то, что практически в любом коллективе на постсоветском пространстве найдутся те, кто готов заниматься подобной работой, посмотрите вокруг на своё окружение в офисе, в магазине, просто на людей на улице — несколько человек хоть сейчас готовы составлять "запрещенные списки" на что угодно и писать статьи вроде "Сумбур вместо музыки".