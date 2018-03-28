Ядерное разоружение за чаем: зачем Ким Чен Ын приезжал в Китай 1 28.03.2018, 16:28

Фото: EPA

Визит Ким Чен Ына держался в строжайшем секрете.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил свой первый зарубежный визит с тех пор, как возглавил КНДР в 2011 году. 25-27 марта он пребывал с неофициальным визитом в Китае, пишет «Новое время».

Официальные Пекин и Пхеньян держали визит Ким Чен Ына в строжайшем секрете. Обе стороны сообщили о нем лишь 28 марта, после того, как глава Северной Кореи отбыл на родину, хотя мировые СМИ сообщали о зарубежном путешествии Ким Чен Ына с момента прибытия его бронированного поезда в Пекин в воскресенье, 25 марта.

Как проходил визит

Ким Чен Ын приехал в Пекин вместе со своей супругой Ли Соль Чжу по приглашению китайской стороны. Северокорейский лидер не изменил своей традиционной привычке путешествовать поездом - его бронированный состав прибыл на центральный вокзал Пекина.

В китайской столице главу КНДР принимали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань. Программа визита, о которой впоследствии сообщили китайские и северокорейские СМИ, включала в себя протокольную фотосъемку, церемонию приветствия с участием почетного караула, банкет в Доме народных собраний (здании китайского парламента).

Кроме того, первые лица Китая и Северной Кореи посетили выставку инноваций Китайской академии наук, а Си Цзиньпин с супругой дали гостям мастер-класс китайской чайной церемонии.

Основной же политической составляющей визита стали переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина – это была первая встреча нынешнего главы КНДР с кем-либо из влиятельных мировых лидеров.

В дни визита Ким Чен Ына в Пекине усилили меры безопасности в районе госрезиденции Дяоюйтай, а 27 марта по главной улице китайской столицы проехал кортеж без опознавательных знаков, направляясь в сторону железнодорожного вокзала.

О чем заявил Ким Чен Ын

Главный посыл Ким Чен Ына по итогам его встреч с Си Цзиньпином – подтверждение курса Северной Кореи на ядерное разоружение полуострова при условии встречных шагов со стороны США и Южной Кореи.

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут благожелательно реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности, принимая последовательные и синхронные меры для установления мира", - цитирует слова Ким Чен Ына китайское госагентство Xinhua.

Ким Чен Ын также заявил, что готов вести диалог с Соединенными Штатами и провести встречу на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом. О подготовке такой встречи ранее неоднократно писали западные СМИ.

Если она состоится, это будут первые в истории прямые переговоры действующих лидеров КНДР и США.

Кроме того, главы Северной Кореи и Китая отчитались об "искренних и дружественных" двусторонних переговорах.

"Мы согласились с тем, что дальнейшее развитие традиционной дружбы между КНДР и КНР соответствует интересам обеих сторон", - сказал Си Цзиньпин.

В подтверждение этих слов китайский лидер принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян в удобное время, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Что говорят аналитики

Западные СМИ и эксперты в сфере международной политики называют первую формальную зарубежную поездку Ким Чен Ына знаковой во многих отношениях.

Во-первых, она продемонстрировала потепление в отношениях Китая и Северной Кореи. Ранее отношения между двумя странами оставались напряженными с момента прихода ко власти Ким Чен Ына, который к тому же казнил своего дядю, "являвшегося ключевым каналом коммуникаций с Пекином", напоминает агентство Bloomberg.

"Его [Ким Чен Ына] ракетные и ядерные испытания раздражали Китай, который поддержал политику Трампа и его кампанию "максимального давления" в отношении ядерной программы КНДР", - пишет Bloomberg.

В то же время, отмечает агентство, коммунистический Китай "всегда был одним из немногих союзников Пхеньяна и источником экономического жизнеобеспечения для изолированного режима КНДР". Однако лидеры двух стран не встречались с тех пор, как в 2011 году Китай посетил Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Во-вторых, первая зарубежная поездка северокорейского лидера призвана укрепить его имидж внутри КНДР "как могущественного государственного деятеля, ведущего переговоры с великими державами мира", а также открывает возможности для проведения ограниченных реформ, пишет The Guardian.

Роль Китая и США

Аналитики также подчеркивают растущую роль Китая в урегулировании отношений крупнейших стран мира с КНДР.

"Будучи первым лидером, который принял Ким Чен Ына, Си Цзиньпин решительно демонстрирует, кто является "боссом" в северо-восточной Азии. До сих пор Китай мог позволить США управлять процессом [переговоров с КНДР]. Очевидно, теперь Си Цзиньпин решил, что Китаю пора самому определять этот процесс и обсудить с Ким Чен Ыном напрямую, как он видит его ход", - цитирует The Guardian мнение Майкла Коврига, эксперта по северо-восточной Азии из Международной кризисной группы - независимой организации, деятельность которой направлена на предотвращение и сдерживание международных конфликтов.

Первый выход Ким Чен Ына на международную арену уже прокомментировали в США. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс, китайские официальные лица проинформировали США о визите лидера КНДР.

"Мы считаем это еще одним доказательством того, что наша кампания "максимального давления" создает подходящую атмосферу для диалога с Северной Кореей", - отметила Сандерс.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter отметил, что китайский лидер рассказал ему о подробностях визита главы КНДР. В отношении его заявлений о денуклеаризации Северной Кореи Трамп выразил надежду, что Ким Чен Ын сделает "то, что будет правильным для его народа и всего человечества". "Жду нашей встречи!", - написал Трамп.