Видеофакт: Под Лидой двое парней на мотовездеходе пытались скрыться от ГАИ 3 28.03.2018, 16:55

В конце концов мотовездеход сломался.

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, что на днях в Лидском районе был остановлен водитель мотовездехода. Парень пытался скрыться, преследование попало на запись видеорегистратора, установленного в служебном авто. Водитель мотовездехода не имел права передвигаться по дорогам общего пользования на этом транспортном средстве.

— Квадроцикл заметили на улице Чапаева в Березовке. Вначале водитель пытался уйти от преследования по населенному пункту, потом свернул в лесной массив и продолжал скрываться, — рассказали в Госавтоинспекции.

В конце концов мотовездеход сломался, водителя задержали. Его техника, помимо прочего, не имеет идентификационного номера.

— Мотовездеход доставлен на штрафстоянку, начат административный процесс, — добавили в ГАИ.