Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга 1 28.03.2018, 16:41

Белорусская нефтянка работает на обслуживание госдолга.

Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БелТА.

Заместителю министра задали вопрос, планирует ли Минфин в 2018 году направлять на погашение госдолга пошлины от перетаможки 6 млн т российской нефти, которые поступают в бюджет Беларуси согласно соглашению, заключенному в 2017 году. "Мы все доходы от нефтяного рынка направляем на погашение долга", - ответил он. "Пока мы планируем, что до 2020 года будем работать (с российскими коллегами. - Прим. ) по тем договоренностям, которые имеем", - отметил Юрий Селиверстов.

Как сообщалось, для погашения государственного долга Министерство финансов Беларуси планирует максимально задействовать недолговые источники.